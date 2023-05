Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.5.2023

Doch egal, was die Sternenkundler Dir über Dein Schicksal sagen - mit einer Portion Mut und Zuversicht kannst Du das Ruder selbst rumreißen, falls Du Dich auf falschem Kurs im Leben befindest.

Ob Dein Sternzeichen vom Liebesglück verfolgt wird oder Du nach einem Flirt oder in der Partnerschaft eher von Kummer geplagt wirst, das wissen die Astrologen aus der aktuellen Stern- und Planetenkonstellation zu deuten.

Irgendjemand scheint gegen Dich zu arbeiten. Strenge Dich an, härtester Einsatz wird am Ende belohnt. Kopf hoch! Es wäre für Dich dringend notwendig, dass Du Dich etwas maßvoller ernährst.

Partnerschaftliche Finanzen oder sogar Erbschaftsangelegenheiten können jetzt in Deinem Umfeld zu harten Diskussionen Anlass geben. Paare sehen die Notwendigkeit, eine neue Richtung einzuschlagen, und zwar gemeinsam.

Dein Geist neigt jetzt dazu, abzuschweifen, sich schönen Träumen hinzugeben und aus unbestimmten Empfindungen heraus zu entscheiden. Du solltest vorsichtig sein und nur eng Vertraute in Deine Pläne einweihen.

Große Harmonie in Deiner Partnerschaft, trotzdem: etwas fehlt! Konsequent hältst Du an Deinen Plänen fest, der Erfolg ist spürbar nahe.

Kaum Chancen, Dich auf Deinen Lorbeeren auszuruhen, die nächste Aufgabe wartet. Es wird richtig spannend. In der Partnerschaft gibt's Wachstumsimpulse, durch die Du Dich sehr wohl in Deiner Haut fühlst.

In finanzieller Hinsicht solltest Du jetzt möglichst realistisch planen und alle Ausgaben vermeiden, die nicht unbedingt sein müssen. Ein Kredit wird bewilligt. Deine Finanzen bleiben dadurch im Lot und die notwendigen Investitionen können getätigt werden.

Viel Arbeit für wenig Anerkennung: Das scheint aktuell an der Tagesordnung zu sein. Nicht aufgeben: Steter Tropfen höhlt den Stein. Vernachlässige über den beruflichen Anstrengungen nicht Deine zwischenmenschlichen Beziehungen, sonst bist Du bald ganz allein.

Man setzt große Erwartungen in Deine Person und in Dein Wissen. Du bist in den nächsten Tagen ein bisschen zurückhaltender als sonst. Man wird Dich zwar nicht ganz verstehen, aber man wird es akzeptieren.