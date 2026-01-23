Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.1.2026

Horoskop heute, Freitag 23.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Worauf kommt es in Deiner aktuellen Lebenssituation an? Welche Empfehlungen Astrologen und Sternenkundler Dir mit auf den Lebensweg geben, erfährst Du im kostenlosen Tageshoroskop für den 23. Januar. Erfahre mehr im Horoskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 23.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 23.1.2026. © 123RF/transiastock Jeder Tag schenkt Dir die Chance, etwas für Deine Gesundheit, Deine Liebesangelegenheiten oder Deinen Beruf zu tun. Es sind nicht immer große Veränderungen im Außen, die einen wesentlichen Unterschied ausmachen. Jede Richtungsentscheidung beginnt bei Deiner inneren Einstellung. Sich in allen Lebensbereichen zu hinterfragen, auf das eigene Herz zu hören und die wahren Gefühle zu erforschen, kann ein völlig anderes Licht auf die Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft werfen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.1.2026 Angehörige aller Sternbilder - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische - haben ihr eigenes Schicksal zu tragen. Es liegt an Dir, wie Du damit umgehst.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Anstehende Aufgaben werden gelöst und Schwierigkeiten verlieren ihr Gewicht, wenn Du Dich endlich dazu entschließen würdest, zu handeln. Da Du über ein ausgezeichnetes Stimmungsbarometer verfügst, reagierst Du sofort auf dicke Luft. Das darf nicht Deine gute Laune verderben.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du hast tolle Ideen, wenn Du Deinen Schatz umgarnen kannst. Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. Gönne Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du kannst tun, was Du willst, der Verräter schläft nie! Was für eine Power, Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Einem ewigen Schlaumeier schneidest Du ganz energisch das Wort ab. Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Dein Misstrauen ist berechtigt.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Pflege Dein musisches Interesse und freue Dich über alles, was schön ist. Wenn Du gesundheitlich Deinen Körper weiterhin vernachlässigst, sind die Folgen unangenehm.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Vorsichtig, aber sicher leitest Du Erfolg versprechende Veränderungen ein. Du hast das Zeug zum Lebenskünstler. Du bist von Deiner Sache überzeugt und wirkst auch überzeugend. Mach weiter so!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Wenn Du die richtige Geduld aufbringst, gelingt Dir eine Finanzaktion auf Anhieb. Chronische Erkrankungen und Depressionen können in diesen Tagen eine Erleichterung erfahren, zumal innere Erregung gedämpft wird.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Auf den richtigen Partner wirkst Du wie ein Magnet. Denke daran, Dein Schatz denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du es tust.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Durch Dein zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein eckst Du überall an. Du brauchst Dich daher über ein negatives Feedback nicht zu wundern. Gute Freundschaften bedürfen intensiver Pflege. Nimm wieder einmal Kontakt mit jemandem auf, der auf ein Zeichen von Dir wartet.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Behalte Deine großen Ziele unbeirrt weiterhin im Auge, die Rechnung geht auf! Vorsicht, mancher Kollege würde sich freuen, wenn Du Fehler machst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März