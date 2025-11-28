Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.11.2025

Horoskop heute, Freitag 28.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Jeder Entschluss ist eine Richtungsentscheidung. Auch, eine mögliche Chance nicht zu ergreifen, ändert Deinen Kurs in Liebe, Beruf oder in einem anderen Lebensbereich. Das gratis Tageshoroskop von heute zeigt Dir Deine Möglichkeiten.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 28.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 28.11.2025. © unsplash/Vincent Ledvina Die Astrologie lehrt uns, dass alle Menschen zu einem Teil aus Sternenstaub bestehen. Du kannst Dir also gewiss sein, dass auch Dir kosmische Energie innewohnt. Welche Bedeutung die Sternenkonstellation und die Planetenbewegungen für Dein Sternbild - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische - und die Zukunft haben, erklären Dir die Sternenkundler der Astrologie. Profitiere von ihrem Astro-Wissen und erkenne Dein Potenzial. Ob reine Wissenschaft oder Sterndeutung, das Universum steckt voller Geheimnisse, die schon in der Vergangenheit zahlreiche Kulturen faszinierten. Das Tageshoroskop lüftet für Dich einige davon und begleitet Dich durch Deine aktuelle Lebenssituation. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.11.2025 Werde Dir Deiner wahren Stärke bewusst und bestimme Dein Schicksal selbst.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Deine Eifersucht ist die Hölle. Reiß Dich zusammen und hör endlich auf, Deinen Schatz auf Schritt und Tritt zu kontrollieren. Kopf hoch, Brust raus - werde Dir doch endlich Deiner Stärke bewusst!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Alles, was andere sagen, lehnst Du ab. Kein Wunder, dass Du bei Deinen Freunden immer auf Widerstand stößt. Du solltest bei Dir etwas verändern. Am Arbeitsplatz herrschen Missverständnisse. Lege Deinen Standpunkt dar und lass Dich nicht von Deiner Meinung abbringen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Da freut sich jemand mit Dir über alle Maßen mit. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut und schaffen Vertrauen. Deine Abwehrkräfte lassen nach. Iss vitaminreicher und bewege Dich mehr. Ganz wichtig wäre auch eine seelische Tiefenentspannung.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Wichtiges solltest Du jetzt auf keinen Fall mehr auf die lange Bank schieben. Jetzt kann Dir niemand mehr Deinen Erfolg streitig machen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du hast mit der neuen Liebe das große Los gezogen. Träume weiter vom großen Gewinn!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du willst einfach nicht wahrhaben, dass eine Beziehung beendet ist. Niemand erwartet von Dir Spitzenleistung.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du gewinnst neue Einsichten, siehst viele Dinge klarer und erweiterst somit Deinen Blickwinkel. Reisen sind in dieser Zeit allgemein gewinnbringend. Vermeide aggressives Auftreten, Du kommst damit nicht weit.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Kritik darfst Du jetzt nicht zu verbissen sehen. Vermutlich meint es jemand nur gut mit Dir, auch wenn Du es noch nicht erkennen kannst. Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Das wird Dir die Achtung Deiner Mitmenschen bringen und Deine Sicherheit im Beruf stärken.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Nur wenn Du einen kühlen Kopf bewahrst, kannst Du aus einem Ärger unbeschadet hervorgehen. Du erlebst Tage erhöhten Verlangens nach Liebe und Genuss. Alte Beziehungen werden aufgefrischt und Störungen werden sich normalisieren.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du fühlst Dich abgeschnitten und nicht zugehörig. Wenn Du mit Dir alleine bist, fühlst Du Dich besonders wohl. Alles, was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig - speziell Geborgenheit.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

In der nächsten Zeit gibt es in der Liebe keine besonderen Hochgefühle. Die Sympathien anderer stärken Dein Selbstbewusstsein sehr. Mit dieser unbewussten Hilfe triffst auch Du endlich mal ins Schwarze.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März