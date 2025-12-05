Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.12.2025

Horoskop heute, Freitag, 5.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was das Leben an großen Gefühlen und wichtigen Richtungsentscheidungen zu bieten hat, verraten Dir die Sternenkundler im gratis Horoskop von heute, am 5. Dezember.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 5.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 5.12.2025. © 123RF/katyau Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Dienten die Tierkreiszeichen den Menschen früher auf hoher See zur Navigation, schenken sie uns auch heute noch Orientierung im Leben. Die Astrologie bedient sich des Einflusses der Sterne und des Mondes, um uns in Sachen Gesundheit, Beruf, Partnerschaft und Liebe hilfreiche kosmische Tipps zu geben. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 3.12.2025 Wer nach mehr Harmonie strebt und in positiver Stimmung in die Zukunft sehen möchte, sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und in jeder Lebenssituation das Beste daraus machen. Welche Hürden Dein Sternzeichen aktuell zu bewältigen hat und in welchem Lebensbereich sich einmalige Chancen ergeben, verrät Dein kostenloses Tageshoroskop vom Freitag.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du wirkst verführerisch und bekommst entsprechende Angebote. Eine alte Liebe kreuzt Deinen Weg.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Willst Du beruflich tatsächlich riskieren, dass man etwas gegen Dich in der Hand hat? Niemand kann Dich mehr stoppen. Ehrgeizig und siegessicher gehst Du auf neue Dinge zu. Du fühlst Dich stark, sicher und zeigst viel Mut.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Trotz des Erfolgsdenkens bist Du imstande, den Menschen in Deiner Umgebung tolerant zu begegnen. Du hast immer das richtige Feeling. Mit Deinem Charme wirst Du Dein Leben und die Liebe nach Deinen Wünschen gestalten können. Glaube an Deine eigene Stärke.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Ärger liegt fast schon greifbar in der Luft. Du musst reagieren und hast vermutlich keine Lust dazu. Es ist jetzt Zeit, Farbe zu bekennen. Wenn Du auf die richtigen Freunde hörst, geht Dir vielleicht ein Licht auf.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Jetzt kommt Dein Erfolg! Du kannst auf der ganzen Linie siegen. Greife zu und genieße Deine Zufriedenheit danach ausgiebig. Achte bei wichtigen Gesprächen auf die Zwischentöne - Dein Gegenüber hat vielleicht etwas ganz anderes im Sinn, als Du glaubst.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es sieht insgesamt alles nach Routine aus. Nur Du selbst kannst das ändern. Zeige Ehrgeiz und Fantasie und sei nicht so träge. Du fühlst Dich eingeengt und unausgeglichen. Treibe Sport oder unternehme etwas, bei dem Du Deine Grenzen erweitern kannst.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Es besteht die Gefahr, die sachliche Bodenhaftung zu verlieren. Zum Thema Liebe werden einige Hürden in den Weg gelegt, die es zu umgehen gilt. Meide Menschen, die so gar nicht auf Deiner Wellenlänge liegen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Mit kleinen Unpässlichkeiten musst Du rechnen. Dein Liebesplanet winkt und Du hast große Chancen, dass Dir in den nächsten Tagen der Traumpartner oder die Traumpartnerin ins Netz geht.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Der Wind, der jetzt Deine Segel strafft, ermöglicht es Dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf! Achte vormittags auf vitaminreiche Kost. Der Tag wird hart und Du wirst in der zweiten Tageshälfte kaum Zeit haben, Dir etwas zu gönnen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Zeige Größe und habe Verständnis für die Schwächen anderer. Du bist zu leichtgläubig und lässt Dich gerne umstimmen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nicht immer verkaufst Du Dich und Deine Talente gut genug. Singles können in Kürze ihrem Traumpartner oder ihrer Traumpartnerin begegnen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März