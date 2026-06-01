Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.6.2026
Dein Horoskop von heute verrät Dir ein paar kleine Botschaften der Astrologie, die Dein Leben für immer verändern können.
Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 1.6.2026
Du fühlst Dich oft unzufrieden und willst das Übel an der Wurzel packen? Dann ist es höchste Zeit für eine kleine kosmische Inspiration.
Hier bekommt jedes Sternzeichen in jedem Aszendenten ein kostenloses Horoskop. Genieße jeden Tag und nutze die Chancen, die Dir im Liebesleben oder im Beruf geboten werden. Wer zu lange in die Vergangenheit blickt, verpasst den Zug in die Zukunft.
Hier findest Du Dein Tageshoroskop für Montag, den 1.6.2026. Ob Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier oder Widder: Wer ein wenig frische Astro-Luft in seinem Leben braucht, ist hier genau richtig.
Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand und sorge für die Harmonie und Stimmung in Deinem Leben, die Du haben willst.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Du willst wissen, wie Dich die Sternenkonstellationen und Planetenbewegungen sonst noch beeinflussen? Dann wirf einen Blick in die Horoskope:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Du bist zu dünnhäutig! Keiner ist gegen Dich, im Gegenteil, man ist Dir wohlgesonnen. Sprich ein Thema an, das Du schon länger vor Dir herschiebst. Du kannst heute gut mitteilen, was Dich im Innersten bewegt.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Brisante und aufregende Liebesfunken sprühen besonders bei Singles. Du bist zu unnachgiebig. Setze bei Verhandlungen mehr auf Diplomatie.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Wenn Du andere nur gnadenlos aburteilst, wirst Du weiterhin abgelehnt. Dein entschlossenes Auftreten schafft nicht immer nur Freunde und Anerkennung.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Du verbreitest eine knisternd elektrische Atmosphäre in Deiner Umgebung. Wenn Du es zulässt, kommt viel auf Dich zu. Grüble nicht über verpasste Chancen nach. Du hast so viel drauf, niemand kann Dir den Rang ablaufen. Das ist Dir nur noch nicht bewusst.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Wenn Dir die alte Liebe nicht aus dem Kopf geht, dann nimm doch Kontakt auf! Wenn Du ein Problem hast, das eine abrupte Lösung verlangt, dann hast Du jetzt den Schwung dazu. Handle gezielt und überlegt.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Unter dem Einfluss äußerer Umstände oder eigener Reaktionen können sich kleine Streitigkeiten ergeben. Du solltest das nicht überbewerten. Du hast ein gutes Gespür für finanzielle Entwicklungen.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Es kommt jetzt auf die richtige Entscheidung an. Du entwickelst ein gutes Gespür. Die Distanz, die Du in Deiner Partnerschaft jetzt hast, solltest Du nicht übertreiben. Überprüfe die Lage und strebe Veränderungen an.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Lass jemanden an Deinen romantischen Gedanken teilhaben. Man profitiert von Dir, denn Du kannst Dich gut auf andere Menschen einstellen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Nervlich sehr angespannt? Leiste Dir doch mal etwas Erfreuliches. Achte genau auf den ersten Eindruck, den jemand auf Dich macht.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Deine klare Stellungnahme ist gefordert, prüfe vorher Deine Finanzen. Jemand versucht Dich zu bedrängen, bleib standhaft.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Behutsame Worte bringen Dein Gefühlsleben auf Vordermann. Deine Energiekurve steigt wieder steil nach oben und Deine Kräfte kehren zurück. Nutze das für anstrengende Arbeiten.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Du bist angespannt. Die häusliche Harmonie leidet darunter. Wenn Du Dich jetzt nicht disziplinierst, gerätst Du in eine Zwickmühle. Tauche ab in die Tiefe Deiner Seele und zieh Dich aus dem Alltag zurück.
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