10.06.2026 15:00 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.6.2026

Horoskop heute, Donnerstag 11.6.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du möchtest wissen, wie Du Deine Ziele im Leben erreichen kannst? Dann wirf doch einen Blick in Dein Tageshoroskop von heute und lasse Dich von einigen Astro-Tipps inspirieren.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 11.6.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 11.6.2026. © 123rf.com/dudlajzov Ein gut gemeinter Ratschlag kann für die Zukunft durchaus Gold wert sein. Das wissen nicht nur passionierte Sternenkundler, sondern auch der interessierte Hobby-Astrologe. Hier bekommt jedes Sternzeichen in jedem Aszendenten (Widder, Stier, Zwillinge, Löwe, Krebs, Skorpion, Jungfrau, Waage, Schütze, Wassermann, Steinbock, Fische) einen gratis Blick auf sein Schicksal. Wichtig ist der Blick in die Zukunft und nicht das Leben in der Vergangenheit. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.6.2026 Was Dir Dein persönliches Horoskop in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit verrät, kannst Du jetzt kostenlos nachlesen.

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Wer sich für Sternenkonstellationen und den Einfluss von Mondenergien interessiert, kann hier auch weitere Horoskope für sein Tierkreiszeichen studieren: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Dein toller Charme wird überall bewundert, jemand platzt vor Eifersucht. Im Liebesleben können sich Missverständnisse anbahnen, kläre sie sofort!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Störungen im Arbeitsablauf nerven sehr. Bleib Dir selbst treu und fang nicht an zu experimentieren. Zeige auch weiterhin, dass Du vertrauenswürdig bist.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Verfalle nicht in Selbstzweifel, sondern verwende eine liebevollere Strategie. Finanziell nicht knausern, sondern in Qualität investieren.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Immer mehr Aufgaben landen bei Dir. Zieh die Notbremse! Brich keine Diskussionen vom Zaun, die im weitesten Sinne etwas mit Geld und Finanzen zu tun haben. Das bringt nur Ärger!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein. Du brauchst regelmäßige Entspannungspausen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Warte es ab, man kommt Deinen beruflichen Wünschen entgegen. Zum Thema Arbeitsplatz solltest Du Dir erst mal einen umfassenden Überblick verschaffen, ehe Du versuchst, darauf Einfluss zu nehmen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren. Du kannst tun, was Du willst - der Verräter schläft nie!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Es hängt von Deiner Reife und persönlichen Gelassenheit ab, wie Du mit der harten Kritik innerhalb Deines Familienkreises umgehen kannst. Deine zurückhaltende Seite wird Dich nicht an das Ziel Deiner Wünsche bringen. Man erwartet von Dir verstärkten Einsatz und klare Aussagen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Alles läuft wunschgemäß und Du kannst aus dem Vollen schöpfen. Bei Deinem Benehmen ist es klar, dass der Partner sich vernachlässigt fühlt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Die kleinen Schwächen Deines Partners solltest Du großzügig übersehen. Beim Spiel mit dem Feuer sprühen reichlich Funken!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Lass Dich bei Deinen Finanzen nicht von äußeren Einflüssen lenken. Lass hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März