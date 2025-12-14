Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.12.2025
Nutze das kostenlose Tageshoroskop vom morgigen Sonntag (14. Dezember), um Deinem erträumten Leben ein Stück näher zu kommen. Mit der richtigen Inspiration kann Dich Dein Sternzeichen in der Liebe, dem Beruf oder in Sachen Gesundheit zum großen Glück befördern.
Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 14.12.2025
Die Astrologie zieht aus der Sternenkonstellation und der Bewegung der Himmelskörper für jedes Sternzeichen ganz eigene Schlüsse.
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische:
Ob die Partnerschaft weiterhin von großer Liebe beseelt ist oder eine Überraschung ins Leben poltert, verrät das kostenlose Tageshoroskop vom Donnerstag. Nicht immer herrschen Harmonie und Zuversicht. Doch wenn der Mut gefasst und eine wichtige Richtungsentscheidung getroffen ist, können sich die Wolken am Himmel auch wieder verziehen.
Eine kleine Inspiration durch kosmische Ratschläge kann manchmal den Blick auf die eigene Lebenssituation schärfen.
Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Noch mehr Horoskope und spannende Einblicke in die Welt der Astrologie warten hier auf Dein Tierkreiszeichen:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Du bist jetzt voller richtungsloser Unternehmungslust. Lass Dich nicht durch innere Unruhe und Hektik dazu hinreißen, die Kontrolle zu verlieren. Unverhofft kommt oft, auch in der Liebe.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die notwendigen Entschlüsse. Du erhältst Bestätigung von allen Seiten. Bleibe wachsam und nutze Deine Chancen wirklich richtig und wohlüberlegt.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Keiner erwartet von Dir Unmögliches, nur etwas mehr Toleranz. Du musst alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ans Ziel zu kommen.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Durch Dienst am Nächsten lernst Du auch Dein eigenes Wesen kennen. Das wird Dir guttun und Du kannst daraus Gewinne ziehen. Man versucht Dich aufs Glatteis zu führen. Plaudere keine Geheimnisse aus.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Kühl und unromantisch erscheinst Du manchmal den Menschen, die sich für Dich interessieren. Zeige Deine Gefühle, statt sie zu verstecken. Dein Verstand ist unruhig. Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt. Geduld und Verständnis sind erforderlich.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Du meinst, Du bist mit der Weisheit eins, doch Du täuschst Dich! Trinke mehr Wasser, dann fühlst Du Dich gleich viel besser.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Wenn Du jetzt etwas Neues wagst, steigst Du nach diesen saturnischen Prüfungen wie ein Phönix aus der Asche auf. Erfolg verheißender Neustart! Deine Geduld zahlt sich endlich aus!
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Wo sind Deine Inspirationen und Deine Ideen? Hole Dir diese jetzt einmal aus ganz anderen Bereichen. Du wirst sehen, das wirkt. Entscheide nach Deiner Intuition, dann landest Du einen Volltreffer.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Die Liebessterne stehen bestens, also nutze die Zeit unbedingt aus. Du willst alles wissen und kontrollieren. Lerne, mehr zu vertrauen.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, könntest aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung. Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Vorsicht im Verkehr und Sport sowie im Beruf, es lauern Gefahren. Deine Intuition hilft Dir sehr gut, um in manchen unangenehmen Lebenssituationen klarzukommen. Nutze diese Gabe.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Du gehst jetzt beim Flirten aufs Ganze. Du solltest vorsichtig sein, wenn Dir eine aufgetischte Geschichte schleierhaft vorkommt.
Titelfoto: 123RF/ nexusplexus