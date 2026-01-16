Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.1.2026

Horoskop heute, Freitag, 16.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wie die Sterne für Dich stehen, weiß das Horoskop. Warte also nicht auf das Schicksal, sondern nimm Deine Zukunft selbst in die Hand.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 16.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 16.1.2026. © 123RF/thelightwriter Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Was die Astrologie Deinem individuellen Sternzeichen rät, erfährst Du nun in Deinem kostenlosen Tageshoroskop am 16. Januar. Feurige Zeitgenossen müssen heute vielleicht etwas aufpassen, dass sie nicht übergriffig handeln. Besonders zurückhaltende Charaktere können dafür ruhig mal aus ihrem Schneckenhaus herauskommen und die Energien der Himmelskörper auf sich wirken lassen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.1.2026 Je nachdem, in welchem Tierkreiszeichen Du geboren bist, liegen also unterschiedliche Lebensaufgaben vor Dir. Ergreife Deine Chancen, so kannst Du Liebe, Harmonie und Glück in Dein Herz und Leben lassen. Das gratis Horoskop schenkt Dir die nötige Inspiration.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Bleibe kontrolliert und gehe den normalen Weg weiter. Versuche doch nicht immer, Deinem Schatz etwas vorzumachen, Du bist längst durchschaut.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Die Entscheidung, die Du treffen musst, fällt Dir als Familienoberhaupt sehr schwer. Lass Dich am besten durch Deinen Instinkt leiten. Du solltest Dein Mitgefühl nicht zu weit gehen lassen. Unterscheide zwischen den Schmerzen der anderen und Deinen eigenen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das gilt auch für die Partnerschaft. Wie wäre es mit einer Überraschung für Deinen Schatz? Sprich mal wieder über Deine emotionalen Bedürfnisse und Sehnsüchte.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du wirkst auf andere momentan sehr leidenschaftlich und intensiv. Da wird es Dir leichtfallen, jemanden zu beeindrucken. Eine geplante Reise wird eine Fahrt ins Glück!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Scheue Dich nicht, in Bereichen, in denen Du Dich unsicher fühlst, erfahrene Menschen um Rat zu fragen, das bewahrt Dich vor Fehlern. Ebne Dir Deinen Erfolgsweg, indem Du offen auf andere zugehst.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wo immer sich Beziehungen zu einer Einbahnstraße entwickelt haben, sollte man jetzt handeln. Klopfe Dir ruhig selbst mal auf die Schulter, Du hast Großartiges geleistet.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du steckst bis über beide Ohren in den Vorbereitungen für künftige Projekte. Nicht jeder, der vor Dir kuscht, ist Dir auch wohlgesonnen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Suche Dir einen ausgewählten Freundeskreis, mit dem Du zusammen reden, speisen, tanzen oder eine Veranstaltung besuchen kannst. Positive Aspekte symbolisieren die Zunahme besonderer Fähigkeiten.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Die Begegnung mit einem Menschen, den Du über alles verehrst, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Hast Du Dich wirklich richtig verhalten? Ein Tag der Harmonie, Fröhlichkeit und Schönheit erwartet Dich. Koste diese Momente voll aus und bringe Deine Gefühle zum Ausdruck.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du hast Probleme, Autoritäten anzuerkennen, die nicht verkörpern, was sie vorgeben. Du solltest trotzdem versuchen, sie zu verstehen. Liebe, Lust und Leidenschaft stehen jetzt auf dem Programm.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Wenn Du Dich von Miesmachern fernhältst, sind Erfolg und gute Laune garantiert. Du kommst jetzt nicht so richtig in die Gänge. Du bist eher in einer verträumten Stimmung und kannst Dich nur schwer konzentrieren.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März