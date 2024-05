Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.5.2024

Was die Sterndeutung zu Themen wie Liebe, Beruf, Finanzen, Freundschaft und Gesundheit zu sagen haben, kannst Du jetzt nachlesen.

Jedes Tierkreiszeichen kann sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und von den Botschaften der Sterne den eigenen Nutzen ziehen. Das gratis Tageshoroskop hält alle Astro-News für Dein Sternzeichen bereit.

Mondenergien und andere Kräfte, die die Himmelskörper aussenden, kannst Du zwar nicht sehen, doch sie sind da. Und wirken sich laut der Astrologie in hohem Maße auf das Leben, die Liebe und die Gesundheit aus. Doch ist man diesen kosmischen Bewegungen nicht machtlos ausgeliefert.

Antworte nur, wenn Du gefragt wirst, weniger ist oft mehr. Deine seelische Zufriedenheit wirkt ausgleichend. Versprich trotzdem in der Liebe nichts, was Dir später vielleicht leidtun könnte.

Du investierst Herzblut in Deinen beruflichen Aufgabenbereich. Das kommt gut an. Kleine Gewichtsschwankungen, setze auf die richtige Ernährung.

Nun hast Du eine kleine Verschnaufpause verdient. Schalte einfach einmal ab, gehe alles in Ruhe an und genieße die Stille der Natur. Kein Grund für Schuldgefühle, nur weil Du nicht so funktionierst, wie andere es erwarten. Du musst es nur Dir selbst recht machen, sonst keinem.