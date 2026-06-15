Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 16.6.2026
Im Horoskop für morgen erfährst Du, ob es in der Liebe knistern wird, der Rubel rollt oder sich Deine Gesundheit wieder stabilisiert. Lies jetzt, was die Sterne Dir für die Zukunft voraussagen.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 16.6.2026
Viele glauben nicht an die Sterndeutung, doch unterschätzen so womöglich die magische Kraft der Himmelskörper. Denn laut der Astrologie beeinflussen die Sterne und Planeten je nach Konstellation alle zwölf Sternzeichen bzw. den Aszendenten:
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.
Das können Mondenergien sein und andere kosmische Aktivitäten, die Dich motivieren, aber auch Kräfte und Mut rauben können. In allen Lebensbereichen, insbesondere im Liebesleben, im Beruf, bei Deinen Finanzen und in Bezug auf Deine Gesundheit kannst Du das Feuer der Sterne zu spüren bekommen.
Wie es jetzt um Deinen Energie-Haushalt und die Liebe steht, kannst Du im kostenlosen Tageshoroskop nachlesen.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Die Themenseite Horoskope ist für Dich ein Astroportal mit regelmäßigen Sternorakeln für alle Tierkreiszeichen:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Jemand bietet seine Unterstützung an, Vorsicht, man erwartet eine Gegenleistung. Nimm die kritische Brille ab und überprüf Deine Maßstäbe.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Je ausgeglichener Deine Seele ist, umso wohler fühlt sich Dein Körper. Frisch Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder. Entspann Dich, sammel Kraft für die kommenden Aufgaben.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Deine Energiekurve steigt wieder steil nach oben und Deine Kräfte kehren wieder zurück. Nutz das für anstrengende Arbeiten. In Deiner Partnerschaft herrscht große Unruhe, aber schon bald wirst Du klarer sehen.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Du hast das Gefühl, mit der Welt zu verschmelzen. Gleichzeitig spürst Du aber auch, dass sehr vieles noch im Unklaren liegt. Schaffe Ordnung! Es tun sich in finanzieller Hinsicht neue Möglichkeiten auf. Halte Dich an den Ratschlag des Fachmannes, dann kann nichts passieren.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in einer Beziehung. Auf jeden Fall ästhetischer oder erotischer Natur. Im Liebesleben können sich Missverständnisse anbahnen, sofort aufklären!
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Dein anpassungsfähiges Wesen kann sehr viel ertragen. Aber jetzt nimm Dir einmal Zeit für Dich, Du hast genug geleistet! Du wirst weder mit Highlights noch mit Niederschlägen zu kämpfen haben. Alles geht seinen soliden Gang und bewegt sich langsam vorwärts.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Lass die Sonne in Dein Herz und alles wird gut. Ob Du neue Beziehungen anknüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Kritiksucht kann krank machen, frag Deinen Arzt oder Apotheker. Probleme im privaten Bereich wirst Du aus eigener Kraft meistern, Du kannst Dich rundum sicher fühlen, alles wird wieder gut.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Im Hinblick auf die Situation solltest Du etwas kürzertreten. Nicht in blinden Aktionismus verfallen, schauen, wo der Weg hinführt.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Reise, das tut Dir gut und bringt Dich auf andere Gedanken. Du solltest versuchen, die Ursache für Deine schlechte Laune herauszufinden. Wenn man Dich verletzt hat, musst Du es sagen!
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Im Zuge der Begeisterung kannst Du Dich und andere leicht überschätzen. Denke ruhig mit dem Herzen, handle aber nach dem Verstand. Der Tag verspricht, amüsant zu werden. Dein Bedürfnis nach Abwechslung wird auf jeden Fall gestillt. Nimm Dir für den Abend etwas vor.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Partys und viele Leute brauchst Du nicht, nur Du selbst bist wichtig. Immer wieder stehst Du anderen helfend mit Rat und Tat zur Seite. Gönn Dir aber auch selbst einmal etwas Gutes, Du profitierst davon.
Titelfoto: 123RF/perseomedusa