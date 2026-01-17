Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 17.1.2026

Horoskop heute, Samstag, 17.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Lasse Dich durch das Horoskop am 17. Januar von der Astrologie inspirieren und erfahre jetzt, wie sich die aktuelle Konstellation am Himmelszelt auf Dich auswirken kann.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 17.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 17.1.2026. © 123RF/adiruch Bist Du auf dem Weg zur Arbeit oder sitzt Du im Homeoffice? Ganz egal, ein schneller Blick aufs Handy kann Dir die nötige Motivation für den Tag geben. Denn für jedes Sternzeichen hat das gratis Tageshoroskop wichtige kosmische Botschaften, die helfen können, Hürden zu meistern und das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.1.2026 TAG24 liefert Dir wichtige Erkenntnisse über das Liebesleben, Berufschancen und wichtige allgemeine Wesenszüge der zwölf Tierkreiszeichen, die die täglichen Lebensentscheidungen beeinflussen können.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail die wir Dir gesendet haben. Gib Deine E-Mail-Adresse ein, um Dich anzumelden Gib bitte Deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. ANMELDEN Bildquelle: Midjourney/TAG24

Die Horoskope helfen Dir, zu mehr Liebe und Glück im Leben zu finden: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Finanzielle Entscheidungen jetzt nicht überstürzen. Gewichtsschwankungen sind möglich, achte auf die Ernährung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Deine arrogante Art wird von Deinem Umfeld nicht länger hingenommen. Du bist schnell bereit, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Doch sollte Dein helfender Beistand nicht zur Selbstverständlichkeit werden.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Achte darauf, nicht immer so leichtgläubig zu sein. Wenn Du als Zwillinge heute die Hände in den Schoß legst, kannst Du zwar keine großen Fehler begehen, Du erreichst damit aber nichts!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Folge Deinen spontanen Eingebungen, damit liegst Du richtig. Wenn dein Partner oder Deine Partnerin Dir Zugeständnisse macht, dann solltest Du das umgekehrt auch tun.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Dein Liebesleben wird inniger und zärtlicher und Deine angenehme Ausstrahlung wirkt wie ein Jungbrunnen auf Deine Partnerschaft. Du kannst Dich nicht daran gewöhnen, dass Dein Schatz seine eigenen Pläne verfolgt. Doch Du musst ihm seinen Freiraum zugestehen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Venus macht Dich ungemein charmant. Kein Wunder, dass Dir die Herzen zufliegen. Vorsicht, übernimm Dich nicht und erledige alles mit Bedacht.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du wirst umflirtet, denn Deine Lust zieht magisch an. Eine schwierige Angelegenheit kann endlich abgeschlossen werden. Es ist allein Dein Verdienst, dass sich alles problemlos regelt.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du erlebst, wenn Du willst, sehr angenehme Stunden. Mache einen Spaziergang und nutze die ungewohnte Ruhe nur für Dich. Mit kleinen, aber klugen Schritten kommst Du am besten voran.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt. Rechne damit, dass Du eine Sache allein zu Ende bringen musst.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Das Geschäft, das man Dir heute vorschlägt, bringt Dir einige Vorteile. Greife zu, ehe ein anderer Dir zuvorkommt. Jede Art von Gedankenaustausch steht jetzt unter einem positiven Stern.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du hast hohe Ansprüche, aber wenig Energie, um sie Dir zu erfüllen. Viele Singles kann jetzt der Liebesblitz treffen. Charmant und einfühlsam bist Du bereit für die große Liebeserklärung. Richtig zauberhaft!

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März