Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 17.2.2026

Horoskop morgen, Dienstag, 17.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagen die Sterne über das Schicksal Deines Sternzeichens? Im kostenlosen Horoskop vom Dienstag erfahren alle Tierkreiszeichen, welche Überraschungen in der Liebe, der Gesundheit und im Beruf ins Haus stehen.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 17.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 17.2.2026. © 123RF/Krisdog Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Gefühle zu zeigen, ist keine Schande. Ob die Mondenergien und Sternenkonstellationen Deinem Tierkreiszeichen raten, ein offenes Gespräch zu suchen oder lieber abzuwarten, verrät das gratis Horoskop vom Dienstag. Nicht immer gibt es einen schnellen Ausweg aus einer schwierigen Lebenssituation, doch wer offen für Tipps und Veränderungen bleibt, darf sich die Hoffnung behalten. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.2.2026 Die kosmischen Ratschläge der Astrologie sind kein Allheilmittel, können aber helfen, einfach mal die Perspektive zu verändern und auf neue Ideen zu kommen. Wenn Herz und Verstand in unterschiedliche Richtungen gehen, wird die Zukunft zeigen, welcher Weg zu mehr Harmonie führt.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Ein Silberstreifen am Horizont. Du witterst so richtig die frische Brise. Was Du im Guten bei Deinem Schatz nicht erreichst, gelingt Dir auch nicht im Bösen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Jetzt kannst Du anderen Deine Gefühle und Emotionen leicht mitteilen. Deinen Wunsch nach mehr Erkenntnis und innerem Wachstum verbindest Du mit Intuition und Fantasie. Dadurch sind manche Themen nicht richtig greifbar.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Es besteht für Dich eine große Chance, Gruppen zu führen oder anders Einfluss auf Menschen zu gewinnen. Nutze das auf positive Weise. Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du wirst ungnädig, wenn sich jemand vor der Arbeit drückt. Bist Du so perfekt? Gehe doch mit gutem Beispiel voran, das hilft ungemein.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du kannst Dich ruhig gegen Deine Gefühle wehren, Amors Pfeil trifft trotzdem. Dein Partner oder Deine Partnerin kann nichts dafür, wenn Du nicht weißt, was Du willst. Gehe in Dich.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Grenze Dich bewusster von Freunden ab, bevor Du wieder so richtig ausgenutzt wirst. Warte ab, in den nächsten Tagen bist Du sehr ausgeglichen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

So aussichtslos, wie Du glaubst, ist Deine Lage nicht. Setze Dich durch! Finanziell bist Du momentan sehr clever. Stress lehnst Du ab, Du faulenzt aus voller Überzeugung. So kommt man auch weiter.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Zu wenig Schmetterlinge im Bauch? Dann ist es noch nicht der richtige Mensch für Dich. Dein beruflicher Bereich befindet sich im Aufwind. Hattest Du auch in der vergangenen Zeit das Gefühl der Stagnation, so wird sich das jetzt ändern.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Löse Dich von einem Partner oder einer Partnerin, der oder die nur Druck auf Dich ausübt. Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Nicht so hetzen, öfter mal bewusst langsam sein. Falls Du in Deinem bisherigen Beruf unglücklich bist, hast Du jetzt tolle Chancen auf eine neue Arbeitsstätte oder einen anderen Wirkungskreis.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du hast eine starke erotische Ausstrahlung, dadurch wirst Du ständig belagert. Neues Wissen nimmst Du im Moment besonders leicht auf. Es wäre jetzt eine ideale Zeit für Weiterbildungen und Diskussionen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März