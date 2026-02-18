Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.2.2026

Horoskop heute, Mittwoch, 18.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Mit Deinem persönlichen Horoskop von heute erfährst Du, welche Chancen und Möglichkeiten Dir zur Verfügung stehen, damit der 18. Februar zu einem erfolgreichen Tag für Dich wird.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 18.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 18.2.2026. © 123RF/nikkized Der Kosmos gibt noch immer unzählige Rätsel auf. Doch mithilfe der Astrologie schaffen es die Sternenkundler, einige dieser Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Für die zwölf Sternzeichen ergeben sich daraus ganz individuelle Botschaften und Handlungsempfehlungen für: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.2.2026 Wer sollte sich lieber etwas zurücknehmen, um seine Kräfte zu schonen? Und wer versprüht in Liebesdingen gerade eine ganz besondere Aura?

In dem kostenlosen Tageshoroskop erfahren Neugierige, was sie an diesem Tag wohl erwarten mag.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

So, wie Du Deinen Schatz einschätzt, ist er nicht. Denk darüber nach. Du verstehst Dich mit allen und es läuft jetzt leichter für Dich.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Es gelingt Dir im letzten Moment, das sinkende Schiff zu verlassen. Nicht so viel grübeln, das macht nur müde und schlapp.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Alle sind hektisch, nur Du ziehst Dein Pensum planmäßig und in Ruhe durch. Was für eine Power, Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Jetzt hat Dich aber der Ehrgeiz richtig gepackt. Mit Deiner Durchsetzungskraft steuerst Du mutig hohe Ziele an. Verkalkuliere Dich nicht. Die falsche Ernährung ist die Wurzel allen Übels.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Eine unangenehme Situation klärt sich von allein, warte ab. Man wird Dich heute zu einer Entscheidung drängen, die Dir nicht leichtfällt. Dein Schatz wird Dir ein Zugeständnis abverlangen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Die Sterne sorgen für Harmonie und Leidenschaft gleichermaßen. Für Dich ergibt sich jetzt in einer Liebesangelegenheit eine überraschende Entwicklung, auf die Du nur allzu gerne eingehst. Freu Dich darauf!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Alles, was Dich langweilt, ist Dir zuwider. Was willst Du wirklich? Ein schwierige Situation scheint sich zu klären und Blockaden lösen sich. Sei nur nicht gleich zu übermütig.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du brauchst einen Partner oder eine Partnerin, auf den oder die Du Dich verlassen kannst. Bleibe Dir treu und halte Deine Finanzen zusammen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Dein Schatz hat eine kleine Überraschung im Schlepptau. Führe ihn oder sie doch mal wieder aus und verwöhnt euch gegenseitig. Ungetrübter Liebeshimmel, Du machst eine spannende Begegnung.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du findest viel Verständnis bei Deinem Schatz für Deine Alleingänge. Bei der Erledigung von Schriftverkehr und im Umgang mit Ämtern und Behörden ist jetzt Zurückhaltung angesagt. Warte lieber etwas ab!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Es dürfte Dir nicht schwerfallen, eine neue Eroberung in die richtige Stimmung zu versetzen. Du kannst Dich selbst nicht leiden, keiner ist dafür verantwortlich.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März