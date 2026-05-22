22.05.2026 05:29 Horoskop heute Tageshoroskop kostenlos für den 22.5.2026

Horoskop heute, Freitag, 22.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Liebe, Lust und Leidenschaft? Was die Sterne für Dein Tierkreiszeichen und für Deine Zukunft voraussagen, verrät Dir das Horoskop für den heutigen Freitag.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 22.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 22.5.2026. © 123RF / djvstock Alle zwölf Sternzeichen in allen Aszendenten warten darauf, spannende Neuigkeiten in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf zu erfahren: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Erlebe die Astrologie der Sternenkundler als Bereicherung Deiner Lebenssituation. In welchem Lebensbereich Du gerade richtig Power hast, um Dein Schicksal positiv zu verändern, verrät Dir Dein kostenloses Tageshoroskop. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 20.5.2026 Die Kraft der Mondenergien und Sternenkonstellationen beeinflusst unser Leben und die Energie, die wir täglich spüren. Erfahre jetzt mehr über Dich, Dein Schicksal und Deine Zukunft.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Intelligent, mutig und gut gelaunt meisterst Du Deine Aufgaben. Hindernisse am Arbeitsplatz sollten zum Umdenken anregen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Lass nicht von Deiner Meinung ab, egal was andere auch über Dich reden. Man setzt großes Vertrauen in Dich und ein Gönner steigert Deinen Erfolg. Trotzdem bist Du manchmal unzufrieden und bist immer noch auf der Suche nach mehr.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Ein Freund hat Dich sehr enttäuscht; Vergebung bringt Heilung! Räum auf und wirf Altes, Gewesenes einfach über Bord.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Bei Unstimmigkeiten kann es zu Konflikten kommen. Es steht einiges auf dem Spiel, nicht leichtsinnig sein. Steh zu einer schwierigen Situation, so läuft alles leichter ab.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Herrlicher Prickelflirt. Du genießt das Spiel mit dem Feuer. Ein schneller Gewinn darf Dich jetzt nicht zu voreiligen Folgehandlungen verführen. Überleg genau, bevor Du etwas unternimmst.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Nimm Dir jetzt Zeit, um Deinen Gedanken nachzugehen. Leben und leben lassen könnte jetzt die Devise sein, um dem Alltag zu begegnen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Pack es jetzt an. Eine super Zeit für Gespräche und Verhandlungen. Auch wenn nicht alles so rosig aussieht, kann es sich trotzdem gut entwickeln. Ratschläge aus der oberen Etage solltest Du unbedingt beachten.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Reise, das tut Dir gut und bringt Dich auf andere Gedanken. Langfristige Bindungen sollten gut überlegt sein. Du solltest diese nicht nur für ein Gefühl der Sicherheit eingehen, sonst fühlst Du Dich schnell eingeengt.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Man kann sich stets auf Dich verlassen, das wird honoriert. Krempel die Ärmel hoch, starte durch, Du landest einen Volltreffer.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Lass Dich vom Partner mal wieder richtig verwöhnen. Du darfst das allerdings umgekehrt auch. Du investierst Herzblut in Deinen beruflichen Aufgabenbereich. Das kommt gut an.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Bleib lieber auf dem Boden der Tatsachen und lass Dich zu nichts überreden. Vor allen Dingen, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Beruflich steht Dir noch einiges bevor. Kein Grund zur Panik, es kann nur besser werden. Es kann sogar zu einer Beförderung kommen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März