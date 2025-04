Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.4.2025

Lasse die Botschaften der Astrologen auf Dich wirken. Das Horoskop von morgen weiß, wie Du mit Herzschmerz und schwierigen Situationen umgehen kannst, und richtet Deinen Blick in eine positive Zukunft.

Nur Du selbst kannst Dein Leben so gestalten, dass Dein Herz und Deine Seele glücklich sind.

Wirf jetzt einen Blick in die Zukunft Deines Tierkreiszeichens und denke immer daran:

Du kannst Dich in andere Menschen und das Geschehen um Dich herum gut einfühlen. Du hast die größten Strapazen überstanden und kannst nun endlich die kommende Zeit genießen. Auch wenn die Vergangenheit Dich ab und zu einholt.

Eine große Liebes-Enttäuschung droht, wenn Du jemanden zu sehr idealisiert hast. Gehe also immer mit offenen Sinnen durch das Leben. Es sieht so aus, als ob Deine amourösen Wünsche nun in Erfüllung gehen. Sei aktiv. Mache den ersten Schritt.