28.05.2026 06:03 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.5.2026

Horoskop heute, Donnerstag, 28.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Bist Du zu ehrgeizig oder nimmst alles viel zu locker? Was sagen die Sterne zu Deinen Vorhaben und Deiner Gemütslage? Erfahre es jetzt im kostenlosen Horoskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 28.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 28.5.2026. © 123rf.com/vikhr Das Tageshoroskop für den 28. Mai für alle Sternzeichen: Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und Schütze. Egal, welches Sternzeichen und welchen Aszendenten Du hast, für jeden hält die Sterndeutung geheime Botschaften des Universums bereit. Ob die Mondenergien fließen, Jupiter Dich auf Trab hält oder Venus Deine Liebesangelegenheiten beeinflusst – egal, ob Du Single oder in einer Beziehung bist –, die Astrologie kann Dir entscheidende Hinweise geben, um Deinen Tag optimal gestalten zu können. Denn alle Planeten und Sterne, die aktuelle Konstellation und die Bewegung der Himmelskörper haben Auswirkungen auf das Leben auf der Erde, auf die Gefühle, die Stimmung und auch auf die Gesundheit. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.5.2026 Hole Dir den Rat des Sternorakels in Deinem Tageshoroskop heute und schreite mit mutigem Herz in eine glückliche Zukunft.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Jemand bringt Dein Herz heftig zum Klopfen. Vergiss dabei nicht zu lächeln. Zurzeit kannst Du beruflich Nägel mit Köpfen machen, einen Vertrag abschließen, ein Angebot nutzen oder Dich auch für längere Zeit binden.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du kommst nicht gut an und solltest deshalb Deine Pläne und Ideen noch eine Weile in der Schublade liegen lassen. Freu Dich auf ein tolles erotisches Verwöhnwochenende!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Hüte Dich vor Schlaumeiern in Deinem Freundeskreis. Man hätte mehr Achtung vor Dir, wenn Du mehr Bescheidenheit zeigen würdest.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Bisher lief nicht alles so glatt über die Bühne, doch das wird sich schnell ändern. Lass Dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Gerade jetzt hast Du eine besonders sinnliche Ausstrahlung.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Geschickt ziehst Du alle Register, um Deine Ideen erfolgreich durchzusetzen. Viel Arbeit für wenig Anerkennung scheint aktuell an der Tagesordnung zu sein. Gib nicht auf – steter Tropfen höhlt den Stein.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Triff keine wichtigen Entscheidungen, denn Verhandlungen können Nachteile bringen. Dafür kannst Du überraschend Lob und Anerkennung ernten.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du genießt es, im Mittelpunkt zu stehen und Komplimente zu empfangen. Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie eine Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du abschalten und relaxen kannst.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Lade Dir jetzt keine Aufgaben auf, die Du gar nicht bewältigen kannst. So ersparst Du Dir die Enttäuschung über einen unnötigen Misserfolg. Erledige so viel Arbeit wie möglich – Du hast dafür mächtigen geistigen Aufwind. Hör anderen zu und denk darüber nach.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Körperliche Bewegung kann auch Deine Gedanken wieder ins Fließen bringen. Deshalb solltest Du Dich um ein geregeltes Fitnessprogramm bemühen. Im Bereich der Partnerschaft stehen ernsthafte Entscheidungen für die Zukunft an.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du gewinnst neue Einsichten, siehst viele Dinge klarer und erweiterst dadurch Deinen Blickwinkel. Reisen sind in dieser Zeit allgemein gewinnbringend. Du solltest unbedingt die Winke des Schicksals ernst nehmen und daraus lernen. Es ist schmerzhaft, wenn man immer erst durch Erfahrung klug wird.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Dank Deiner lebenslustigen Einstellung erwartet Singles eine abwechslungsreiche Zeit. Es muss sich etwas bewegen. Orientier Dich neu, nutz Deine Chancen, rede, schreibe oder ruf Bekannte an. Setz Dinge in die Tat um.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März