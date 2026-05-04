04.05.2026 05:59 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.5.2026

Horoskop heute, Montag, 4.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Die schwere Last auf Deinem Herzen ist schnell verflogen, wenn Du Dich auf neue und motivierende Inspiration einlässt – das könnte zum Beispiel das Horoskop für heute sein, das für alle Sternzeichen hilfreiche Astro-News bereithält.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 4.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 4.5.2026. © 123RF/kharchenko An jedem Tag ergeben sich ganz neue Chancen, um Probleme im Berufs- und Liebesleben sowie gesundheitliche Themen anzugehen. Mit neuem Mut und einem offenen Geist, der Glück und Harmonie empfangen kann, kannst Du es schaffen. Das Horoskop kann ein wichtiger Begleiter sein, wenn Du Deine Gefühle nicht unter Kontrolle hast und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Alle Tierkreiszeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische) können vom Horoskop hilfreiche Astrotipps erfahren und mit positiver Stimmung in die Zukunft schreiten. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.5.2026 Was sagen Dir die Sterne und Planeten? Lies jetzt Dein persönliches Sternorakel!

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Weitere spannende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen findest Du unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Treffe Deine Entscheidungen spontan aus dem Bauch heraus. Du hast jetzt die Chance, einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert und gefestigt.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein beharrliches Bemühen, auch um Dinge, die nicht sofort Erfolg bringen, zahlt sich nach und nach aus. Verliere jetzt nicht die Geduld. Jetzt solltest Du einen neuen Anlauf starten, um von einer schlechten Gewohnheit loszukommen. Setze dabei all Deine Willenskraft ein.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jetzt wird es eng. Du bekommst ein Problem, Dich zwischen zwei Flirtpartnern zu entscheiden. Warte doch einfach auf den dritten. Du hast Dich in eine Sache zu sehr verbissen – überdenke alles noch mal.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Weder beim Flirten noch beim Eros solltest Du Dich unter Erfolgsdruck stellen. Nicht immer kommt alles so, wie man es gerne hätte. Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen beim Sport.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Suche jetzt Mitstreiter, wenn Du sich in einer beruflichen Auseinandersetzung zu schwach fühlst. Gemeinsam schafft Ihr es. Es besteht die Gefahr, die sachliche Bodenhaftung zu verlieren.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Versuche heute einmal, großzügig über die ärgerlichen Kleinigkeiten hinwegzusehen, die ein Konflikt mit sich bringt. Lob ist besser als Tadel. Steh zu Dir, Du sammelst damit eine ganze Menge Pluspunkte.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Deine Energievorräte scheinen unbegrenzt zu sein. Du solltest in nächster Zeit extravagante Einkäufe meiden.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du entdeckst Deine Gefühle neu – nicht unbedingt für jemand Neuen. Du landest beruflich einen Volltreffer, bist kreativ, flexibel und intelligent.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Bei Dir herrscht derzeit finanziell eine starke Flaute. Du kannst Dich in andere Menschen und das Geschehen um Dich herum gut einfühlen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du verstehst Dich einfach blendend mit Deinem Partner und erlebst eine traumhafte Zeit. Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Das ist für Dich von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Verstand und Einsicht bringen Harmonie in das Geschehen. Das ist nicht nur ein Herzensbedürfnis, sondern auch eine vernünftige Entscheidung. Für Singles gilt: Leg nicht zu hohe Maßstäbe an, Du willst schließlich nicht heiraten.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März