Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.5.2026
Die schwere Last auf Deinem Herzen ist schnell verflogen, wenn Du Dich auf neue und motivierende Inspiration einlässt – das könnte zum Beispiel das Horoskop für heute sein, das für alle Sternzeichen hilfreiche Astro-News bereithält.
Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 4.5.2026
An jedem Tag ergeben sich ganz neue Chancen, um Probleme im Berufs- und Liebesleben sowie gesundheitliche Themen anzugehen. Mit neuem Mut und einem offenen Geist, der Glück und Harmonie empfangen kann, kannst Du es schaffen.
Das Horoskop kann ein wichtiger Begleiter sein, wenn Du Deine Gefühle nicht unter Kontrolle hast und nicht weißt, wie es weitergehen soll.
Alle Tierkreiszeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische) können vom Horoskop hilfreiche Astrotipps erfahren und mit positiver Stimmung in die Zukunft schreiten.
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Weitere spannende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen findest Du unter:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Treffe Deine Entscheidungen spontan aus dem Bauch heraus. Du hast jetzt die Chance, einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert und gefestigt.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Dein beharrliches Bemühen, auch um Dinge, die nicht sofort Erfolg bringen, zahlt sich nach und nach aus. Verliere jetzt nicht die Geduld. Jetzt solltest Du einen neuen Anlauf starten, um von einer schlechten Gewohnheit loszukommen. Setze dabei all Deine Willenskraft ein.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Jetzt wird es eng. Du bekommst ein Problem, Dich zwischen zwei Flirtpartnern zu entscheiden. Warte doch einfach auf den dritten. Du hast Dich in eine Sache zu sehr verbissen – überdenke alles noch mal.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Weder beim Flirten noch beim Eros solltest Du Dich unter Erfolgsdruck stellen. Nicht immer kommt alles so, wie man es gerne hätte. Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen beim Sport.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Suche jetzt Mitstreiter, wenn Du sich in einer beruflichen Auseinandersetzung zu schwach fühlst. Gemeinsam schafft Ihr es. Es besteht die Gefahr, die sachliche Bodenhaftung zu verlieren.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Versuche heute einmal, großzügig über die ärgerlichen Kleinigkeiten hinwegzusehen, die ein Konflikt mit sich bringt. Lob ist besser als Tadel. Steh zu Dir, Du sammelst damit eine ganze Menge Pluspunkte.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Deine Energievorräte scheinen unbegrenzt zu sein. Du solltest in nächster Zeit extravagante Einkäufe meiden.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Du entdeckst Deine Gefühle neu – nicht unbedingt für jemand Neuen. Du landest beruflich einen Volltreffer, bist kreativ, flexibel und intelligent.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Bei Dir herrscht derzeit finanziell eine starke Flaute. Du kannst Dich in andere Menschen und das Geschehen um Dich herum gut einfühlen.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Du verstehst Dich einfach blendend mit Deinem Partner und erlebst eine traumhafte Zeit. Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Das ist für Dich von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Verstand und Einsicht bringen Harmonie in das Geschehen. Das ist nicht nur ein Herzensbedürfnis, sondern auch eine vernünftige Entscheidung. Für Singles gilt: Leg nicht zu hohe Maßstäbe an, Du willst schließlich nicht heiraten.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Zögere nicht, welche die beste Lösung ist, stellt sich sowieso erst später heraus. Du bist fit und stark und nimmst alles auf, was auf Dich zukommt.
Titelfoto: 123RF/kharchenko