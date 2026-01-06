Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.1.2026

Horoskop heute, Dienstag, 6.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Lass Dir von den Astrologen die Sterne für die Zukunft deuten und sieh, was das Schicksal für Dich in Liebe, Beruf und Gesundheit bereithält. Welcher Lebensbereich für Dein Sternbild besonders aussichtsreich ist, sagt Dir das gratis Horoskop vom morgigen Dienstag, dem 6. Januar.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 6.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 6.1.2026. © unsplash/Willis Stout Nur wenn Du an die Harmonie im Universum und Deine Bestimmung glaubst, kannst Du auf die kosmische Energie vertrauen und die Vorsehung entsprechend erfüllen. Die einzig wahre Macht über Dein Leben und Deine Gefühle liegt immer bei Dir, denn es sind Dein Herz und Dein Geist, welche die Lebenssituation bewerten und jede Richtungsentscheidung treffen. Die Himmelskörper ermutigen jedes der Sternzeichen, also Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische dazu, sich auf die eigene Kraft zu verlassen. Die Zweifel der Vergangenheit hindern Dich nur daran, Deine Ziele und Träume zu verwirklichen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.1.2026 Ein missglückter Versuch ist eine lehrreiche Erfahrung. Niemals den ersten Schritt zu wagen, ist ein Ende, bevor Du dem Vorhaben überhaupt eine Chance auf Erfolg gegeben hast.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

In der Sternenkonstellation verbergen sich noch mehr Weisheiten für Dein Tierkreiszeichen. Alle Horoskope unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Ein offenes Gespräch unter Kollegen klärt so einiges. Was ist mit Deinen ganz persönlichen Bedürfnissen? Horche in Dich hinein!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Der finanzielle Hintergrund ist ausschlaggebend für Deine Ängste. Du wirst in Deinem Beruf von den Einfällen anderer profitieren.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du gehst derart unkonzentriert durch den Tag, dass Dir Fehler unterlaufen und Du vielleicht sogar etwas kaputtmachst. Halte Dich zurück! Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen, treibe mehr Sport!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du solltest Deinen Schatz in Deine Vorhaben rechtzeitig einweihen. Du bist zu schnell bereit, Deine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, wenn die Situation es erfordert. Auf Dauer ist das jedoch keine Lösung.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Nimm kleine Rückschläge im Job mit Gelassenheit hin! Achte darauf, nicht zu übertreiben. Es könnte leicht zu Missverständnissen führen. Sag, was Sache ist, und unterbreite Lösungsvorschläge.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Ziehe bei Schwierigkeiten einen Freund ins Vertrauen. Die Aufmerksamkeit, die Du Deinen Mitmenschen entgegengebracht hast, zahlt sich jetzt aus. Du schwebst auf einer Welle der Anerkennung!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Springe über Deinen Schatten, dann wirst Du gewinnen. Du erlebst, wenn Du willst, sehr angenehme Stunden. Mache einen Spaziergang und nutze die ungewohnte Ruhe nur für Dich.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Nutze die Chance, Du kannst jetzt auf Kollegen überzeugend einwirken. Mehr Leidenschaft und neues Liebesglück, besonders für die Singles, ist angesagt. Bleibe in den Startlöchern und prüfe Deine Chancen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Vorsicht bei Einkäufen, Du fährst auf teuren Luxus ab und könntest Dich dabei übernehmen. Der Erfolg macht sich bemerkbar und Du spürst, dass die Arbeit doppelt so viel Spaß macht.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Greife beim nächsten Stellenangebot bedenkenlos zu. Eine geplante Reise wird eine Fahrt ins Glück!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Eine gute Tat bringt viel Freude und schafft neue Freunde. Aber nicht nur Geben ist wichtig, auch Nehmen bringt innere Zufriedenheit. Endlich ein Silberstreifen am Horizont Deiner finanziellen Schwierigkeiten.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März