Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.2.2026

Horoskop heute, Mittwoch, 11.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Betritt mutig Deinen eigenen Schicksalsweg mit der Hilfe der Sterne und Planeten. Nutze die Mondenergien und lies gespannt, was Dir die Astrologen im Horoskop vom heutigen Mittwoch, dem 11. Februar, zu sagen haben.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 11.2.2026

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Steter Tropfen höhlt den Stein. Darum ist es so wichtig, dass sich jedes Sternzeichen bewusst macht, dass man seinem Schicksal nicht komplett ausgeliefert ist. Auch Du kannst Deine Zukunft selbst und vor allem positiv gestalten – habe nur Mut und Glaube an Dich selbst. Öffne entschieden die nächste Tür, um ein neues Kapitel Deines Lebens einleiten zu können. Glück in der Liebe, Erfolg im Beruf und ein gesunder Körper, der alles mitmacht: Mithilfe des Sternorakels kannst Du die beste Version von Dir werden. Die Astrologie begleitet Dich auf Deinem Weg und hilft Dir, die richtigen Entscheidungen im Leben treffen zu können.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Paare erleben in inniger Zweisamkeit Zärtlichkeit und Geborgenheit. Wenn Du Deine Freunde triffst, gibt es einen Freudentanz.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Jetzt musst Du etwas mehr tun und Dich einbringen, wenn Du Erfolg haben willst. Die Zeit der langsamen und bedächtigen Schritte ist vorbei. Du bist zwar etwas unkonzentriert, aber Dein Improvisationstalent wird alles richten.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Unterlasse heute besser Gefälligkeiten, zu denen Du Dich nur verpflichtet fühlst. Du könntest diese Dienste als Fessel empfinden. Erledige das Wichtigste sofort, noch hast Du genug Energie.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Dein Einsatz ist ziemlich stimmungsabhängig, das macht Dich nicht beliebt. Du hast ein gutes Auge für versteckte Anlagen eines Freundes und kannst ihm jetzt behilflich sein, diese vorteilhaft zu entwickeln.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Empfindsame Schöngeister haben derzeit beruflich schlechte Karten. Denke an Deine Gelenke, belaste diese wenig.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Baue Deine Widerstände ab und nutze Deine innere Kraft. So stärkst Du Dich und kommst jetzt schneller ans Ziel Deiner Wünsche. Man sucht Deine Nähe, es bleibt auf jeden Fall amüsant und spannend.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Das Liebesbarometer schlägt zwar im Moment nicht so hoch und Ihr habt beide wenig Zeit füreinander. Trotzdem versteht Ihr Euch sehr gut. Eine gute Zeit, um alte Probleme im Familienkreis zu lösen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

In Deinem Freundeskreis solltest Du mal wieder eine Einladung aussprechen. Du leidest unter Schlaflosigkeit, das macht Dein Körper nicht mehr lange mit.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du fühlst Dich schon bei den kleinsten Anlässen angegriffen. Tu etwas dagegen! Du arbeitest viel und bist sehr eingespannt. Du solltest am Wochenende ausspannen und nicht an Deine Kollegen denken.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine Sehnsucht nach Nähe macht Dich einfallsreich. Im Moment entscheidest Du mehr mit Deinem Kopf. Schon bald aber wirst Du nur noch nach Deiner Intuition und Deinen Gefühlen handeln.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Lass Deine eigenen Probleme nicht einfach liegen, sorge für Ordnung! Mach die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März