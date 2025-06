Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.6.2025

Suche den Schuldigen nicht in Deinem Umfeld, gehe lieber in Dich. Du musst nur Dir selbst etwas beweisen. Gib auf, es immer allen anderen recht machen zu wollen, das zehrt an Deinen Kräften.

Alles, was in Deinem Leben keinen Platz mehr hat, wird jetzt infrage gestellt. Gehe alles in Ruhe an. Delegiere, wenn es geht. Sonst bist Du ganz schnell erschöpft. Es gibt in der nächsten Zeit noch sehr viel zu tun.