Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.11.2025

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 19.11.2025

Im kostenlosen Tageshoroskop vom 19. November erhält jedes Sternzeichen hilfreiche Botschaften, wie der Weg zum Glück eingeschlagen werden kann.

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Fische und Wassermann: Solltest Du Dich heute um einen bestimmten Lebensbereich ganz besonders kümmern? Wer seiner Lebenssituation entkommen und den Vorwärtsgang einschalten möchte, kann ein paar kosmische Tipps aus dem Universum der Astrologie sicher gut gebrauchen. Kein Schicksal ist bereits in Stein gemeißelt. Ob in der Liebe, im Beruf oder in Sachen Gesundheit: Jedes Sternzeichen hat jeden Tag aufs Neue die Chance, das Beste aus seinem Leben zu machen. Lerne mit Deiner eigenen Persönlichkeit besser umzugehen, dann zieht auch mehr Harmonie ein.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Durch Dienst am Nächsten lernst Du auch Dein eigenes Wesen kennen. Das wird Dir guttun und Du kannst daraus Gewinne ziehen. Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Das wird Dir die Achtung Deiner Mitmenschen bringen und Deine Sicherheit im Beruf stärken.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Verlasse Dich nicht zu sehr auf Deine Freunde, sie sind mit Deinen Problemen überfordert. Um Veränderungen herbeizuführen, reicht es nicht, Bestehendes infrage zu stellen. Du musst auch handfeste Alternativen schaffen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Dein dauerhafter, stetiger Einsatz in einer Freundschaftsbeziehung führt nicht nur zum Erfolg, sondern auch zu persönlicher Entfaltung. Auch wenn Du gewisse Freiheiten brauchst, um Dich nicht eingesperrt zu fühlen, solltest Du mit Ernsthaftigkeit Deine Angelegenheiten regeln.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Auf den richtigen Partner oder die richtige Partnerin wirkst Du wie ein Magnet. Eine aussichtsreiche Zeit in beruflichen Dingen steht bevor.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Mehr Obst und Gemüse essen, das wirkt sich vorteilhaft auf die Gesundheit aus. In der ersten Hochstimmung des Kennenlernens läufst Du jetzt Gefahr, den Anderen nicht so zu sehen, wie er oder sie ist. Jage keinem Traumbild nach.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Endlich hast Du mehr Zeit für die Familie und Deine eigenen Interessen. Romantische Träume und tiefe Liebesgefühle begleiten Dich.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Deine sinnliche Aura wird von allen Seiten gestärkt. Egal was oder wen Du anpeilst, Du kannst nur gewinnen. Suche Dir jetzt Deinen Traumpartner oder Deine Traumpartnerin. Praktische und kreative Fähigkeiten halten sich augenblicklich die Waage.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Betrachte Dein Liebesleben einmal von einer anderen Perspektive. Die Zeit wird aus beruflicher Sicht für Dich vorteilhaft. Du hast das richtige Gespür für Geschäfte und wirst einiges erreichen können.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Dein Humor und Deine Schlagfertigkeit sind einfach umwerfend. Eine Welle von Spontaneität und Lebendigkeit trägt Dich. Aus dieser tiefen Gefühlsebene heraus kannst Du viel Spaß und Freude erleben.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Tritt etwas zurück, Du brauchst eine kreative Pause. Prüfe Deine Gedanken, indem Du diese in die Schriftform bringst.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Wenn Du all Deine Kräfte mobilisierst, ergeben sich neue Möglichkeiten. Denke daran, ein Lächeln öffnet Türen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März