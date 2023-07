Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.7.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 19.7.2023. © 123RF/Nikki Zalewski

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische:

Das Leben ist ein Auf und Ab der Gefühle. Finde zu innerer Ruhe, indem Du alle Energien in Einklang bringst. Das kostenlose Tageshoroskop heute liefert Dir die nötigen Informationen über die derzeit wirkenden Mondenergien bzw. was sie in Deinem Herzen auslösen. Wenn Du die Kräfte des Universums klug nutzt, kannst Du über Dich hinauswachsen und so für mehr Liebe, Glücksempfinden und seelische Ausgeglichenheit sorgen - und das in allen Lebensbereichen - beim Flirten, in einer Liebesbeziehung, unter Freunden oder auch im Beruf.



Nicht nur Deine geistige, auch Deine körperliche Gesundheit wird es Dir danken, wenn Du achtsam mit Deinen Chancen umgehst und Dein Schicksal nicht unnötig herausforderst.

Ein wenig Mut schadet aber nicht - denn Wonnestunden fallen einem selten in den Schoß.