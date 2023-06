Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.6.2023

Flirtchancen, körperliche Fitness, Erfolg im Beruf - was bringt der Tag für Dich? Die Sterne verraten es Dir in Deinem Horoskop morgen.

Jetzt wird es heißblütig: Erotik wird nun großgeschrieben. Lasse Deiner Fantasie freien Lauf. Singles entdecken eine neue Seite an sich. In der Beziehung nimmt die Leidenschaft Fahrt auf.

Man kommt Dir in einer finanziellen Angelegenheit sehr entgegen. Auch in Liebesangelegenheiten wird es attraktiv. Sogar eingeschworene Singles lassen sich einfangen.

Nach einigen Höhenflügen am Arbeitsplatz folgt ein vorübergehender Durchhänger. Das ist aber in Ordnung. Sei etwas vorsichtig in finanziellen Angelegenheiten und gib Dein Erspartes nicht mit vollen Händen aus. In der Partnerschaft bist Du sehr gefühlsbetont. Singles sollten sich von einem Korb nicht irritieren lassen.