Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.8.2024

Komme mit einem spirituellen Begleiter durch die Woche: Das Horoskop für heute sagt Dir, ob Du entschlossenen Schrittes in die Zukunft gehen kannst oder erst mal in Ruhe Lebenspläne schmieden solltest.

Ob Du Mann oder Frau, Single oder in einer Partnerschaft bist, im kostenlosen Horoskop am 28. August erfährst Du, wie sich die Mondenergien auf Deine Stimmung, Gefühle und Lebensbereiche wie Liebe, Beruf, Geld und Gesundheit auswirken können.

Dabei helfen die Gestirne am Himmelszelt, denn sie zeigen anhand der Sternenkonstellation und Planetenbewegungen, welche Energien fließen und wie man Kraft im Leben tanken kann.

In den persönlichen Astro-News erfahren alle Sternzeichen, wie man das eigene Schicksal selbst in die Hand nehmen und aus der Vergangenheit lernen kann.

Dieser Tag eignet sich beruflich hervorragend, um ein Projekt in Gang zu bringen. Du verfügst über einen hohen Energiepegel. Es fällt Dir in dieser Woche schwer, die Arbeit konzentriert zu erledigen, weil ständig etwas dazwischen kommt. Halte durch.

Dein Körper signalisiert genau, was ihm fehlt, achte darauf. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen.

Du solltest Dir in Liebesdingen gut überlegen, wie es weitergehen soll. Du erfährst Neuigkeiten, mit denen Du lernen musst, richtig umzugehen. Bleib ruhig und verlasse Dich auf Deine innere Sicherheit.

Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Du solltest offen mit Deinem Schatz reden, wenn es um Liebesfrust geht.

Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß. Doch was Dir zufällt, solltest Du auch für schlechtere Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Habe Vertrauen in die wohlgemeinte Kraft des Lebens, das wirkt beruhigend.