Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 7.1.2026

Horoskop heute, Mittwoch, 7.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ist der 7. Januar der Tag, an welchem Du die wahre Liebe triffst oder Du Dein großes Ziel im Beruf erreichst? Lies das kostenlose Horoskop für Mittwoch und finde heraus, welches Schicksal Dir vorherbestimmt ist.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 7.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 7.1.2026. © 123RF/Baloncici Die Himmelskörper beeinflussen Dich zu jeder Zeit mit ihrer kosmischen Energie. Am Tag sind es vorrangig die Sonnen- und bei Nacht die Mondenergien, welche den Zyklus der Welt bestimmen.

Die Menschen nehmen die Rotation der Erde und die anderer Planetenbewegungen kaum wahr, trotzdem verändern die Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische erkennbar ihre Position am Himmel, sodass nicht jedes Sternbild immer zu sehen ist. Das Tierkreiszeichen, welches bei Deiner Geburt am östlichen Horizont aufging, entspricht laut Astrologie Deinem Aszendenten. Schon zu Beginn Deines Lebens prägte die vorherrschende Sternenkonstellation Deinen Charakter und ebenso Deine Zukunft. Doch der Kosmos steckt noch immer voller Überraschungen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister. Wenn Du jetzt aktiv bleibst, wird alles in geordneten und übersichtlichen Bahnen verlaufen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Mit Deiner Familie und Deinem Schatz fühlst Du Dich eng verbunden. Genieße diese Zeit und triff Dich mit Menschen, die Du magst. Nervlich auf Hochtouren bemühst Du Dich um ein sachliches Verhalten.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Öffne Dich Deinen Mitmenschen und stehe zu Deinen Schwächen. Das wird Dir viele Türen öffnen und neue Freunde bringen. Du ergänzt Dich mit einigen Kollegen perfekt!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du registrierst jeden Blick und das, was sich daraus ergeben kann, wird Dir gefallen. Super, wie es Deiner Gesundheit geht. Du fühlst Dich sehr vital und hast kaum negative Einflüsse. Es gibt nur einen kurzen Engpass.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Gönne Deinem Magen durch leichte Koste eine Erholungsphase. Irgendjemand scheint gegen Dich zu arbeiten. Streng Dich an, der härteste Einsatz wird am Ende belohnt. Kopf hoch!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Manchmal erscheint es am Anfang schlimmer, als es eigentlich ist. Verbindungen mit neuen Freunden blühen auf und alte Ängste verlieren ihren Einfluss. Deine Gedankengänge liegen falsch und lassen sich nicht verwirklichen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertiggeworden bist, kann jetzt so nach und nach aufgearbeitet werden. Es geht Dir alles wieder leicht von der Hand. Wundere Dich nicht, wenn die Funken sprühen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Eigene zwanghafte Reaktionen können zu schleichenden Entfremdungen, plötzlichen Streitigkeiten und Trennungen im Zorn führen. Fingerspitzengefühl und Sensibilität sind in Deiner Lage ganz wichtig. Also versuche auf keinen Fall, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Positive Gedanken beflügeln Dich auch körperlich. Das Misstrauen Deines Schatzes lässt erotische Wünsche unerfüllt. Zeige ihm, dass Du ihn liebst, und nimm ihm somit seine Ängste.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Körperlich bist Du gut in Form. Im Moment weißt Du vielleicht noch nicht genau, wie Deine Lage später aussehen wird. Aber dass sich einiges positiv verändern wird, das ist sicher.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Bitte um Bedenkzeit, wenn eine beruflich Entscheidung wichtig erscheint. Bleibe kontrolliert und gehe den normalen Weg weiter.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März