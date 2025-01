Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.1.2025

Was sagen die Sterne für Dein Tierkreiszeichen am Mittwoch, dem 8. Januar? Stehen die Zeichen auf Gefühlschaos oder wartet eine überraschende Wendung im Liebesleben? Dein Tageshoroskop für morgen weiß mehr.

Ob Dein Sternzeichen (Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder) am Sonntag zu den Glückspilzen gehört oder in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit Vorsicht geboten ist, erfährt jeder Freund der Astrologie hier im kostenlosen Tageshoroskop.

Jemand bringt Dich in eine erfolgreiche Startposition. Am Arbeitsplatz würde man sich von Dir etwas mehr Zurückhaltung wünschen.

Achte jetzt besonders auf das, was Du kommunizierst. Auch ein größerer Arbeitsberg wird Dir bis auf Weiteres nichts anhaben. Vorausgesetzt, Du vergeudest Deine Kräfte nicht planlos.

Du solltest vorsichtig bei erotischen Angeboten sein. Was zunächst gut fürs Herz und für das Selbstbewusstsein ist, kann auch daneben gehen. Keiner unter Deinen Freunden kann Dein derzeitiges Verhalten verstehen.

Deine Liebesidylle kann gestört werden, wenn plötzlich ein anderer Dein Blut in Wallung bringt. Triff keine unüberlegten Entscheidungen. Eine Instanz in Dir will genießen und schlemmen, aber mit Maß und Ziel.