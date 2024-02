Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.2.2024

Horoskop heute, Montag 12.2.2024 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagen die Sterne über das Schicksal am Montag? Das kostenlose Horoskop von heute, dem 12. Februar blickt auf die Möglichkeiten, die sich in Liebe, Beruf und Gesundheit ergeben können. Mit ein wenig frischer Inspiration erscheinen manche Dinge schon in ganz anderem Licht.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 12.2.2024

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 12.2.2024. © 123RF/forplayday Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Sollte eine wichtige Richtungsentscheidung lieber in die Zukunft verlegt werden oder stehen die Sterne gut für eine Veränderung? Welche Chancen die Mondenergien und Sternenkonstellationen Deinem Sternzeichen am Samstag bieten, verraten die Tipps der Sternenkundler. Während die einen in voller Ruhe neue Energie tanken, suchen die anderen die große Herausforderung. Wochenhoroskop Nicht jedes Tierkreiszeichen ist in der Lage die Stimmung, die einen umgibt, zu spüren. Manchmal braucht es klare Worte, um wieder gemeinsam positiv in die Zukunft blicken zu können. Nutze die Kraft der Astrologie, um einmal die Perspektive zu wechseln.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit. Du wirkst sehr gereizt. Gerade jetzt ist es wichtig, höflich und diplomatisch aufzutreten und Starrsinn zu vermeiden. Es geht doch um das Geschäft.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Beruflich bist Du nicht gerade glücklich, plane ein zweites Standbein. Suche jetzt die Gegenwart vertrauter und gefühlvoller Menschen!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Lasse Dich bei Deinen Finanzen nicht von äußeren Einflüssen lenken. Geld ist nicht alles. Wenn Du jetzt vor einer wichtigen Entscheidung stehst, solltest Du überprüfen, ob Dir das berufliche Angebot auch wirklich zusagt.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Eine himmlische Ruhe erwartet Dich. Die meisten Aufgaben sind erfüllt und Du kannst es endlich etwas langsamer angehen. Nur wenn Du Dich im Job richtig anstrengst, winkt der Erfolg.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Im Freundeskreis jetzt bloß nicht zu unüberlegten Äußerungen hinreißen lassen. Trotz einer kleinen Missstimmung warten sehr erotische und beglückende Stunden auf Dich.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Auch wenn Du ein klares Ziel vor Augen hast, so solltest Du Dich trotzdem immer auch auf Deine Intuition verlassen, nicht nur auf den Verstand. Gib Dich nicht so unnahbar. Jeder weiß, dass sich hinter der rauen Schale ein treuer und aufrichtiger Kern versteckt.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Nur wer unterhaltsam und intelligent ist, turnt Dich so richtig an. Du bist in Champagnerlaune und solltest mit guten Freunden feiern.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Jetzt wird es eng. Du bekommst ein Problem, da Du Dich zwischen zwei Flirtpartnern entscheiden musst. Warte doch einfach auf den dritten. Du hast Dich in eine Sache zu sehr verbissen, überdenke alles nochmal.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Mit Deiner enormen Geduld bist Du in der Lage, alle anstehenden Themen und Probleme geduldig anzugehen und zu aller Zufriedenheit zu lösen. Es ist nur eine Frage der Zeit bis Du gezwungen wirst, Dich endlich zu entscheiden.



Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Plane nicht so viel, sonst verpasst Du schöne Augenblicke. Du bist ein Glückskind: alles, was Du nun finanziell beginnst, führt zum Erfolg. Du brauchst kaum noch etwas dazutun.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit. Trinke mehr Wasser, dann fühlst Du Dich gleich viel besser.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März