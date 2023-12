Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.12.2023

Astrologe und Astrologin überbringen Dir an diesem Tag die Botschaft der Himmelskörper. Welche Fügungen das Schicksal für Dich vorgesehen hat, erfährst Du im kostenlosen Tageshoroskop von heute, dem 18. Dezember.

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 18.12.2023. © 123RF / koi88

Das Universum erinnert Dich daran, dass Du nicht einfach nur ein Mensch bist, sondern ein Teil der kosmischen Unendlichkeit. Deine Energie ist nicht allein auf Deinen Körper begrenzt, denn Du kannst durch Deine Gefühle und Dein Handeln das Leben anderer beeinflussen.

Jedes Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische) besitzt die Fähigkeit, aus der Vergangenheit zu lernen und die Erfahrungen in Liebe, Beruf oder einem anderen Lebensbereich für sich zu nutzen.

Erscheint die aktuelle Lebenssituation sinnlos, so kann sie Dir dennoch wichtige Erkenntnisse für Kommendes bringen. Manchmal findet man das eigene Ziel, wenn man das durchlebt, was man nicht will.



Ebne anderen und Dir selbst den Weg in eine erfolgreiche Zukunft.