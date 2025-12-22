Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 22.12.2025

Horoskop heute, Montag 22.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Schnapp Dir das kostenlose Tageshoroskop von heute und erfahre, wie Du das Schicksal am 22. Dezember auf Deine Seite bringen kannst.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 22.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 22.12.2025. © 123rf.com/marucya Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Wer aus den Schwächen der Vergangenheit lernt und sich auf die seine eigenen Stärken besinnt, kann der Zukunft mit Herz und Mut entgegenblicken. Das gratis Tageshoroskop von Freitag schickt jedem Sternzeichen eine Handvoll kosmische Botschaften, die eine eingefahrene Lebenssituation vielleicht zum Positiven verändern können. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.12.2025 Manchmal hilft es, die Perspektive auf das eigene Leben einmal zu ändern, um wieder zu spüren, was wirklich wichtig ist. Die Astrologie macht sich die Kraft der Mondenergien und Planetenbewegungen zunutze. Vertraue auch Deiner eigenen Intuition.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Alle Horoskope auf TAG24 für Dich und Deine Liebsten: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Versuche nicht, Deinen Partner oder Deine Partnerin zu kontrollieren. Paare erleben in inniger Zweisamkeit Zärtlichkeit und Geborgenheit.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Ein treuer Freund kann Dein Verhalten nicht verstehen, kläre ihn auf! Jetzt solltest Du Dich etwas zurückhalten. Häufig ist es klüger, abzuwarten. In solch einer Situation arbeitet letztlich die Zeit für Dich.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Versuche nicht, Deinen Schatz zu manipulieren, das wäre Gift für die Beziehung. Einigkeit macht stark, auch am Arbeitsplatz und unter Kollegen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Finanzielle Entscheidungen solltest Du keinesfalls über das Knie brechen. Hole Dir zu diesem Thema genügend Informationen. Deine Freunde warten auf ein Zeichen, sei also nicht so stur.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Manchmal erschrickst Du über die Heftigkeit der Gefühle, die Du empfinden kannst. Habe den Mut zu zeigen, wer Du wirklich bist. Finde Dich selbst und lege eine alte Bürde ab.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du meisterst eine brenzlige Situation durch Einfühlsamkeit und Zielstrebigkeit. Dein Liebesplanet wirkt sich auf Dich aus und Du hast große Chancen, dass Dir in den nächsten Tagen der Traumpartner oder die Traumpartnerin ins Netz geht.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du hast Dich zu sehr innerhalb der Familie zurückgezogen, suche Kontakt nach außen. Du hast es satt, Dich an das zu halten, was andere oder Freunde von Dir wollen. Nimm Dir Zeit, um Dich auszutoben und zu erholen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Überlasse die Lösung Deiner Probleme lieber nicht den anderen, sondern nimm die familiäre Angelegenheit selbst in die Hand. Du bist viel zu verbohrt und erkennst nicht, wer es gut mit Dir meint.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wenn Du gesundheitlich Deinen Körper weiterhin vernachlässigst, sind die Folgen unangenehm. Die Liebe hält Dich gefangen, Du könntest dadurch den Überblick verlieren.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine Beurteilungen sind zu subjektiv, denke um! Du leidest an Unlust und Bequemlichkeit oder Du hast ein Übermaß an Energie zur Verfügung. Dieses Wechselbad der Gefühle ist anstrengend.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Überlege genau, was Du tust, und reduziere somit Deine Fehlerquote. Wenn Du beruflich etwas lockerer und nicht so ehrgeizig vorgehen würdest, wärst Du schon weiter. Wer zu verbissen handelt, hat nicht unbedingt Erfolg.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März