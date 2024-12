Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.12.2024

Lass Dich vom Stress der letzten Tage vor Weihnachten nicht aus der Ruhe bringen, sondern besinne Dich auf die Mondenergien und bringe Dein Seelenleben in geordnete Bahnen. Das Tageshoroskop für heute begleitet Dich auf Deinem Lebensweg.

Jedes Sternzeichen hat seine Eigenarten, doch ein jedes hat die Chance, Liebe, Harmonie und Glück zu erleben. Dazu muss man sich auch den dunklen Seiten im Herzen widmen und Hürden im Leben nicht immer nur umgehen, sondern bewältigen. Im Horoskop am Freitag findest Du anregende Hinweise, die die Astrologen im aktuellen Sternenhimmel gefunden haben.

Horoskope geben Dir wichtige Himmelsbotschaften an die Hand, mit denen Du es sicher schaffst, mutig, zuversichtlich und achtsam durchs Leben zu gehen.

Im Moment bietet sich noch keine Gelegenheit, Pläne in die Tat umzusetzen. Du hast ein ganz falsches Bild vor Augen, der Schein trügt!

Der Wind, der jetzt Deine Segel strafft, ermöglicht es Dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf! Die Distanz, die Du in Deiner Partnerschaft jetzt hast, solltest Du nicht weiter übertreiben. Überprüfe die Lage und verändere etwas.

Wenn Du finanziell weiterhin so unüberlegt handelst, kommst Du in Schwierigkeiten. Die derzeit stabile physische Verfassung gibt Dir Energie für neue Pläne.

Auf Kritik solltest Du nicht übertrieben reagieren. Prüfe ehrlich und souverän, was man Dir damit sagen will, und ziehe Deinen Nutzen daraus. Wer Dich angeln will, braucht das Talent eines Alleinunterhalters.