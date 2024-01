Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.1.2024

Wer sein Glück herausfordern kann und dabei Unterstützung vom Universum erhält, erfährst Du in Deinem kostenlosen Tageshoroskop.

Jetzt ist nicht die Zeit für Perfektion, sondern für Achtsamkeit in der Gesundheit, im Liebesleben und im Zusammensein mit den Liebsten.

Viele Tierkreiszeichen starten motiviert in den neuen Tag. Das kann beflügeln. Wenn doch ein Stein im Weg liegt, kann die Astrologie für die passende Inspiration in einer schwierigen Lebenssituation sorgen.

Jedes Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage) in jedem Aszendenten bestimmt sein Schicksal täglich neu.

Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst. Bleibe neutral. Beherzt nimmst Du jede Herausforderung an und bist dabei auch erfolgreich.

Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Lasse Dich keinesfalls vom negativen Gerede anderer von Deinem Vorhaben abhalten.

Wer jetzt Dein Herz berührt, findet Wärme und Verständnis. Immer selbstbewusster traust Du Dir viel mehr zu. Ein Jobangebot erwartet Dich, in dem Du Dich und Deine Ideen selbst verwirklichen kannst.

Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel aufzuarbeiten, was Du gern unerledigt lassen würdest. In diesen Tagen kennst Du kein Mittelmaß. Chronische Beschwerden können Dir derzeit gesundheitlich zu schaffen machen und die Stimmung drücken. Das geht zum Glück rasch vorbei.