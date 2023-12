Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.12.2023

Was für eine Energie begleitet Dich heute durch den Tag? Sternenkundler möchten Dich an ihrem kosmischen Wissen zu Deinem Schicksal im kostenlosen Tageshoroskop von heute, dem 4. Dezember, teilhaben lassen.

Die Himmelskörper wissen, an welcher Stelle Deine innere Harmonie gestört sein könnte. Nutze ihren kosmischen Ratschlag.

Wie Du auf die Anforderungen in Deiner aktuellen Lebenssituation oder in Zukunft reagierst, hängt mitunter von Deinen Charaktereigenschaften und folglich auch von Deinem Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische) ab.

Du forderst mehr, als Du selbst bereit bist zu geben, wo soll das hinführen? Du hast jetzt die Chance, einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Ziehe also Bilanz und richte den Blick auf die Zukunft.

Präzision wird gefordert, bei allem, was Du unternimmst. Enorme Anforderungen an Deine Energie ziehen Phasen der Erschöpfung nach sich. Ein bisschen Entspannung muss eingeplant werden.

Finanziell gibt es gute Nachrichten. Du kannst Dein Aufgabengebiet erweitern, bist toll in Form und erhältst einen richtigen Energiekick. Jemand versucht schon lange Dich auszubremsen! Du setzt Dich erfolgreich durch.

Wenn Du in Deiner Beziehung unzufrieden bist, könnte das auch an Dir liegen. Du bist immer von einer gesunden Neugier erfüllt und willst den Dingen auf den Grund gehen. Das sehen andere nicht so gerne.