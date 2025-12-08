Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.12.2025

Horoskop heute, Montag, 8.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Horoskop von morgen sagt Dir, ob innige Liebe, ein heißer Flirt oder etwas Frust Dein Seelenleben bestimmen. Das Sternorakel verrät aber auch, wie Du Dein Schicksal positiv lenken kannst.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 8.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 8.12.2025. © 123RF/artshock Das Jahr ist bald vorbei, nun beginnen die letzten Wochen, die mit dem Spiel aus Licht und Dunkelheit eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen. Schau Dir das Spektakel am Himmelszelt an. Wenn Du nicht recht weißt, wie die aktuelle Konstellation der Sterne und Planeten zu deuten ist, wirf einfach einen Blick ins kostenlose Tageshoroskop. Die Astrologie wird Dir sagen, was Dich erwartet und worauf Du achten solltest. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.12.2025 Wie sich die Mondenergien und die Kräfte der anderen Himmelskörper auf Dein Wohlbefinden und Deine Stimmung auswirken, erfährst Du jetzt, egal in welchem Sternzeichen oder Aszendenten Du geboren wurdest: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Zieh Dich nicht so sehr zurück, Deine Freunde machen sich deshalb schon Sorgen. Bei Deinem Laufpensum solltest Du Dich nicht überfordern.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Der Partner oder die Partnerin schmollt, jetzt musst Du Dir etwas einfallen lassen. Du solltest Deine Stärken lieber in "den Dienst einer besseren Welt" stellen!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Suche nach der Wurzel des Übels und beginne dort mit Aufarbeitung. Erledige alle wichtigen Dinge unbedingt persönlich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Deine Freunde warten auf ein Zeichen, sei also nicht weiter so stur. Vergleiche Dich doch nicht immer mit den anderen, lebe für Dich selbst!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Lass andere zu Wort kommen, schließlich bist Du in der Familie nicht allein. Du willst Grenzen überschreiten, um endlich zum Ziel zu gelangen. Doch wenn Du immer noch einmal darüber nachdenkst, führt das nicht zum Ziel.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Obwohl Du viel zu tun hast, nimmst Du Dir Zeit für die Sorgen anderer. Du wirst nach Strich und Faden verwöhnt und darfst es Dir mal so richtig gut gehen lassen. Nichts hinterfragen, Du hast es Dir verdient.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Lass Dich jetzt nicht von einer gewissen inneren Faulheit verführen. Täusche den anderen nicht große Wichtigkeit vor. Bleibe weiterhin der ruhende Fels in der Gesellschaft. So schätzt man Dich.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Langweilig wird es bestimmt nicht. Dein Temperament bringt Schwung in die Liebe. Zieh Dich doch nicht immer gleich zurück, wenn es nicht so läuft, wie Du es willst.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Ein Angebot sollte gründlich überprüft werden, sonst könnte sich ein Fiasko anbahnen. Du erscheinst Deiner Umwelt nun besonders wandlungsfähig.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Jemand bringt Dich auf eine ganz tolle Idee. Ein Freund wird aus Dir nicht ganz schlau und wartet auf eine Erklärung.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Es sieht gut aus! Der Liebeshimmel öffnet seine Tore und bringt Deiner Beziehung einen wundersamen Segen. Zärtliche Stunden stehen an.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März