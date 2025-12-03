Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 3.12.2025

Horoskop heute, Mittwoch, 3.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Tageshoroskop von heute für den 3. Dezember lässt Dich erkennen, dass das Universum Dir diesen Augenblick und jeden weiteren schenkt. Nimm diese deutlich wahr und werde Dir Deiner einzigartigen Existenz bewusst.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 3.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 3.12.2025. © unsplash/Aaron Burden So, wie die Sternenkonstellation und die Planetenbewegungen sich ständig verändern, unterliegen auch Liebe, Beruf und Gesundheit einem anhaltenden Wandel. Nicht jeder schafft es, sich an die Geschwindigkeit des Lebens anzupassen.

Die kosmischen Empfehlungen für das jeweilige Sternzeichen - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische - sind sehr verschieden. Hängst Du gedanklich zu sehr in der Vergangenheit oder vielleicht zu weit in der Zukunft, dann hilft es, einen Moment innezuhalten und die Harmonie zwischen Seele und Körper wiederherzustellen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Glückliche Zufälle am Arbeitsplatz lassen Dich wieder an Dich glauben. Begegnungen mit ungewöhnlichen Menschen können Deinem Leben eine ganz neue Richtung geben. Darauf hast Du schon so lange gewartet.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Keine Angst vor Kontroversen, Du hast gute Argumente. Die Emotionen kochen gewaltig hoch und Du hast Deine Gefühle nicht ganz im Griff. Nimm Rücksicht auf andere, nicht jeder versteht Dich.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Achte auf frische Lebensmittel, das ist gesund. Du hast einige Proben zu bestehen und scheinst dadurch etwas gereizt. Musst Du das wirklich gleich an Deinem Schatz auslassen?

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Positive Gedanken kräftigen auch Deinen Körper. Mach Dich jetzt von lästigen Pflichten und unnützen Skrupeln frei.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Rufe alte Freunde an, sie warten schon lange auf ein Lebenszeichen von Dir. Da ist jemand, der Dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Bewahre Ruhe und überlege genau, was Du wirklich willst.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Nutze doch mal Deine guten Beziehungen, um Dich beruflich zu verbessern. Vergeude Deine Kräfte nicht. Du bekommst zwar einen starken Energieschub, leider wird das aber nicht von langer Dauer sein.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Versuche mit Kräutertee Deinen Magen zu beruhigen. Mal überdreht, mal schlapp, haushalte besser mit Deinen Energien.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Deine Einstellung zu Mitmenschen ist offen und ehrlich. Nutze diesen Aspekt, um neue Bekanntschaften zu machen. In Herzensangelegenheiten hast Du heute das Glück auf Deiner Seite und Probleme im privaten Bereich wirst Du aus eigener Kraft meistern.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben. Deine Ziele haben immer Vorrang, bleib trotzdem freundlich zu anderen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du bist extrem sensibel und für Täuschungen aller Art empfänglich. Dein Mitgefühl ist jetzt übermäßig, Lügen und Betrug finden unkontrollierten Zugang. Leichte Rückenverspannungen sind möglich.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Zurückhaltung und Feingefühl sind jetzt genau das, was man von Dir erwartet, auch wenn sich ein privates Problem dadurch nicht ganz lösen lässt. Warte ab, Du bekommst demnächst sehr viel Beschäftigung.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März