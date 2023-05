Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 06.05.2023

Die Himmelskörper üben nicht nur auf Astrologen eine große Faszination aus. Welches Geheimnis liegt in ihnen verborgen? Ergründe mit dem Horoskop von heute, dem 06.05.2023, einen kleinen Teil der galaktischen Botschaft.

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 06.05.2023. © 123RF / annamajorova

Auf den Sternenbahnen beginnt eine gedankliche Reise in eine mögliche Zukunft. Mit der eigenen Vorstellungskraft definieren wir unsere Wünsche in der Liebe, im Beruf und für die Gesundheit. Manches Ziel erscheint so fern wie die Sterne, aber es ist vielleicht näher als Du glaubst.

Für jedes Sternbild (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische) beginnt der Lebenszyklus an anderer Stelle. Jedes hat seinen Höhepunkt, den großen Auftritt am Himmel, und steht doch nie für sich allein.

Habe Geduld, denn auch Dein Moment wird kommen. Und da sich die Sternenkonstellation wiederholt, so wirst Du auch mehrere Gelegenheiten zum Strahlen erhalten. Sammle Deine Energie und stelle Dich Deinem Schicksal.