Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 13.12.2025

Horoskop heute, Samstag 13.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Welche Hoffnungen für die Liebe, Deine Gesundheit oder Deine Finanzen Dich durch diese Zeit auch begleiten mögen, die Astrologie berät Dich zu jedem Lebensbereich. Mach von den Astro-Tipps aus dem gratis Tageshoroskop vom Samstag (13. Dezember) Gebrauch und verwirkliche Deine Vision vom Leben.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 13.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 13.12.2025. © unsplash/Almos Bechtold Manchmal erscheint einem die aktuelle Lebenssituation zu festgefahren, um an mögliche Veränderungen zum Positiven zu glauben. Sei es im Liebesleben, im Beruf oder in Bezug auf Wünsche für die Zukunft, nicht immer sieht man einen Ausweg aus einer Situation, die das Herz und die innere Harmonie belastet. Das ist jedoch ein Irrtum, denn das Einzige, was nicht mehr veränderbar ist, bleibt die Vergangenheit. Verändere Deinen Blick und nutze Deine Energie, um jede bedeutende Richtungsentscheidung zu treffen. Ein gescheiterter Versuch ist eine lehrreichere Erfahrung, als von Anfang an aufzugeben. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.12.2025 Jedes Sternzeichen - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische - kann sich mit der wahren Kraft des Universums verbinden und in das eigene Schicksal eingreifen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Deine trüben Gedanken beeinträchtigen das gesamte Familienleben. Etwas sehr Bewegendes ist endlich ausgestanden. Jetzt solltest Du darüber nur noch lachen. Hoffentlich halten die Erfahrungen eine Weile an.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Eine gute Zeit, um die Zukunft neu zu planen. Gestalte sie mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Du kannst Dich in Deinem Job wieder ganz problemlos einbringen und hast ein gutes Gespür für Wichtiges, Verträge und Verhandlungen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jemand unternimmt zielstrebig ganz leichte Annäherungsversuche. Weil Du die Dinge von oben herab betrachtest, vertrittst Du ein übergeordnetes Prinzip, das Du zum Wohle aller einsetzen kannst.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Denke an Deine Gelenke und belaste diese nur wenig. Du brauchst Dich nicht gleich unfrei zu fühlen, wenn Du Dich bindest. Auch innerhalb einer Beziehung hast Du noch viele Möglichkeiten.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du wirkst sehr bodenständig und hast ein ausgeprägtes Ordnungsbedürfnis. Die Spannung steigt, die Erwartungen auch. Jetzt bloß nicht nervös werden. Du bist auf alles gut vorbereitet und es kann überhaupt nichts schiefgehen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wenn Du alle Hintergründe kennst, dann kannst Du auftrumpfen. Manchmal neigst Du zur Oberflächlichkeit. Das ist natürlich Gift für die Beziehung. Dein Partner oder Deine Partnerin hat ein Recht darauf, ernst genommen zu werden.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Das Atmen fällt Dir schwer. Reduziere Deinen Zigarettenkonsum! Du solltest jetzt Stellung beziehen und Dich für einen Weg entscheiden, sonst kommt eine wichtige Angelegenheit überhaupt nicht in Gang.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Sei nicht immer nur selbstlos, sondern demonstriere auch mal richtige Stärke, auch wenn es schwerfällt. Als Belohnung winkt der Erfolg. Aus Deinem tiefen Inneren kommen Impulse, die Dir sagen, dass jetzt Zeit ist zum Handeln. Dein Chef wird es Dir danken.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du machst jetzt eine faszinierende neue Bekanntschaft und es ist durchaus möglich, dass Du Dich Hals über Kopf verliebst. Dein Charme sprüht. Ein guter Freund versucht schon lange, Dir etwas zu vermitteln, doch Du hörst leider nicht richtig zu.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du brauchst erst gar nicht Deine Hoffnungen so hoch anzusetzen. Liebesabenteuer stehen auch jetzt noch lange nicht in Aussicht. Tiefgründige Gespräche mit Deinem Schatz sind für Dich sehr wichtig.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Versteife Dich nicht auf die Unterstützung Deiner Freunde. Keiner erwartet von Dir Unmögliches, nur etwas mehr Toleranz.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März