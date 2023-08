Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.8.2023

Wie wunderschön kann das Leben doch sein, wenn einen die Liebe küsst, der Job Spaß macht und das Immunsystem stark ist. Doch nicht immer sieht die Zukunft in allen Lebensbereichen rosig aus. Das Horoskop heute weist Deinem Tierkreiszeichen den Weg.

Neptun, Merkur & Co. schicken Dir über die Tageshoroskope ihre Kraft, mit der Du Dein Schicksal selbst bestimmen kannst.

Wenn Du zuversichtlich in die Zukunft gehst und die Mondenergien aufmerksam für Dich nutzt, kannst Du Dein Liebesleben, Deinen Beruf und Deinen Gesundheitszustand enorm beflügeln.

Die Astrologie liefert wertvolle Hinweise, wie sich die aktuelle Stern- und Planetenkonstellation auf Dein Sternzeichen auswirkt und in welchen Bereichen Du achtsamer werden solltest oder wann Du Liebesmomente und Harmonie genießen kannst.

Gefühle zeigst Du nicht so gern. Dadurch wirkst Du sehr rational. Stehe doch auch mal zu Deiner romantischen Seite, das kommt gut an. Breche zu einem Kurztrip auf und schaffe Dir ein neues Umfeld. Dein Lebensablauf ist zu eintönig, ändere das ganz schnell.

Deine Kräfte schwanken zwischen hoch und tief, haushalte richtig mit Deiner Energie! In Liebesbeziehungen kann in der nächsten Zeit alles sehr erfolgreich sein, weil Du ein offenes Herz für die Belange Deines Partners hast.

Ein rechtzeitiger Rückzug bringt Dir jetzt ungeahnte Vorteile. Du musst Dich nur so schnell wie möglich entschließen. Zögere nicht! Heute werden Dir als Zwillinge einige Überraschungen begegnen. Sei neuen Entwicklungen offen gegenüber. Du erfährst dadurch eine Bereicherung.

Eine Freundschaft liegt Dir besonders am Herzen, denke darüber nach, bevor Du handelst. Der Flirtmond steht am Firmament und führt Dich in den nächsten Tagen zu richtig tollen Liebeserlebnissen.