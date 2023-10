Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 21.10.2023

Welchen Ratschlag Astrologen Deinem Tierkreiszeichen zu Liebe, Beruf und Gesundheit mit auf den Weg geben möchten, erfährst Du in Deinem kostenlosen Horoskop von morgen.

Was auch immer in Deinem Leben geschehen wird, Dein wahrer Kern bleibt erhalten. Vertraue auf Dich selbst und bleib Deiner inneren Harmonie treu.

Die Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische begegnen an diesem Tag ihrem Schicksal und erhalten die Chance, einen Teil ihrer Bestimmung zu erfüllen.

Lasse Dich von diesem Herbsttag durch die vielen Farben seines Gewands verzaubern und nutze diese Energie für Deine aktuelle Lebenssituation. Trägst Du positive Gefühle in Deinem Herz, dann wird Dir so manche Richtungsentscheidung leichter fallen.

Wenn Du wachsam bist, spürst Du, wie sich ein Herz für Dich öffnet. Hadere nicht mit Dir selbst, das bringt nichts. Nimm das Leben fröhlich und heiter, Deine Familie steht hinter Dir, was willst Du mehr?

Es herrscht eine gute Zeit, um Harmonie und Lebensfreude zu suchen, zu finden und weiterzugeben. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Jetzt ist es so weit! Flirts, Partys, Zusammensein und Dich mit lieben Menschen amüsieren, das bringt Dich endlich auf andere Gedanken!

Lasse Deine Gefühle heraus, sei nicht immer so hartnäckig. Höchstleistungen fordern womöglich ihren gesundheitlichen Tribut.

Wo sind Deine ganz persönlichen Bedürfnisse? Horche in Dich hinein! Du ergänzt Dich mit einigen Kollegen perfekt!

Bleibe gelassen, Du erhältst ein interessantes Angebot. Jeder will recht behalten, lege also nicht alles auf die Goldwaage.

Es könnten jetzt Störungen in der Verständigung mit Deiner Umwelt auftreten. Das kann zu vorübergehenden Sympathieeinbußen führen. Du darfst Dich nicht auf die Zusage eines Freundes verlassen, wenn Du weißt, dass dieser unzuverlässig ist. Kümmere Dich selbst um alles.

Super Flirtsignale, aber nicht jeder Lockruf hält, was er verspricht. Hindernisse und Höhepunkte wechseln sich ab. Das wird auf Dauer anstrengend. Aber am Ende machst Du das große Plus.