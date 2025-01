Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.1.2025

Horoskop heute, Samstag, 4.1.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen.✓ kostenlos✓ tagesaktuell✓ für Mann & Frau✓ | Jetzt Zukunft erfahren!

Erfahre jetzt in Deinem kostenlosen Horoskop für den heutigen Samstag, wie Du Dein Schicksal am besten selbst in die Hand nimmst. Das Universum hat wichtige Botschaften für Deinen Tag.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 4.1.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 4.1.2025. © 123RF / Sergey Prygov Während der eine finanzielle Vorteile für sich zu nutzen weiß, wartet auf den anderen das absolute Glück in der Partnerschaft. Ob die Sternzeichen Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier und Widder bald von Venus geküsst werden und Amor fleißig Pfeile verschießt, weiß nur Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 4. Januar. Manchmal lohnt es sich, die Vergangenheit einfach hinter sich zu lassen und die Chancen der Gegenwart zu ergreifen, um dem Glück in der Zukunft zu begegnen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 31.12.2024 In Sachen Gesundheit und Finanzen lohnt sich oft eine achtsame Herangehensweise.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du wirkst derzeit sehr mürrisch, rechthaberisch und verbohrt. Dies zu ändern ist eine große Herausforderung, nimm diese an! Positive Gedanken kräftigen auch den Körper.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du solltest Dich vor Energieräubern schützen. Wem willst Du eigentlich noch etwas beweisen? Halte Dich zurück!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du bist schnell auf die Palme zu bringen, doch Dein Zorn verraucht auch schnell wieder. Das nimmt Dir keiner so richtig übel, schließlich kennt man Dich ja gut. Setze Deine Energien sinnvoll in eine finanzielle Planung ein.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Eine leichte, beschwingte Zeit beginnt. Super für längst fällige Aussprachen, neue Kontakte oder für den Beginn einer großen Liebe. Bei Deinem Verhalten musst Du Dich nicht wundern, wenn Dein Partner oder Deine Partnerin geknickt ist.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Ein Freund hat Dich verletzt. Anstatt sich Rachegedanken hinzugeben, solltest Du lieber ein Gespräch führen und seine Motive ergründen. Habe Mut, etwas mehr aus Deinem Wissen zu machen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Paare entdecken neue Freunde oder anregende Aktivitäten. Du kommst jetzt so richtig in die Gänge. Du bist eher in einer verträumten Stimmung und kannst Dich nur schwer konzentrieren.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Es geht jetzt um Sicherheit, Zugehörigkeit, Treue und Vertrauen. Du genießt Abwechslung und Vergnügen, verwöhnst und möchtest verwöhnt werden. Du weißt genau, was Du willst und wie Du es erreichen kannst.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Eine angenehme Geselligkeit oder eine flotte Party wartet auf Dich. Wenn Du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit und tolerant, um auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Notwendige Veränderungen bringen wieder Schwung in Dein Leben. Nimm Deine beruflichen Probleme endlich selbst in die Hand. Du willst beides, Liebe und Leidenschaft, aber auch Unabhängigkeit und Freiheit. Dadurch gerätst Du in einen ganz schönen Zwiespalt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du leidest unter Stresserscheinungen. Das kommt davon, weil Du Dir zu viele Verpflichtungen aufhalst. Denke daran, es geht auch ohne Dich! Es wird höchste Zeit, sich einmal ausschließlich der Familie zu widmen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Es sollten sich nur die laut zu Wort melden, die wirklich etwas zu sagen haben. Die schlauen Sprüche Deiner Kollegen locken Dich nicht mehr aus der Reserve.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März