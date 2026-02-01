Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.2.2026

Im Horoskop heute verrät die Astrologie, welchen Einfluss die Sternenkonstellation auf Deine Zukunft hat. Jedes Sternzeichen sieht sich im kostenlosen Tageshoroskop vom 1. Februar einem anderen Schicksal gegenübergestellt.

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 1.2.2024. © 123rf.com/kisslilly

Ob Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Im Leben gibt es Momente, die eine klare Richtungsentscheidung erforderlich machen.

Welches Tierkreiszeichen das Glück und die Harmonie gepachtet hat und wer noch eine Portion kosmischer Ratschläge braucht, weiß das Tageshoroskop vom Sonntag.

Das Universum schickt uns im Jupiterjahr jede Menge positive Schwingungen. Jetzt liegt es an jedem selbst, seine Chancen in Liebe, Beruf und Gesundheit zu nutzen. Das Leben ist zu kurz für ein unglückliches Liebesleben oder das Festhalten der Vergangenheit.

Wer die Mondenergien und die Kraft der Himmelskörper als Inspiration zu nutzen weiß, kommt dem Glück vielleicht bald ein Stück näher.