Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.5.2025

Es wird sich alles in Wohlgefallen auflösen, Du musst nur Geduld haben. Finanziell solltest Du nicht knausern, sondern in Qualität investieren.

Wenn Deine Aktivitäten von Idealismus beflügelt werden, ist das gut – erwarte jedoch keine sofortigen Ergebnisse. Erotische Flirts sind nicht immer an der Tagesordnung, also nutze jede Chance, die sich Dir bietet!

Sei nicht immer nur selbstlos, sondern zeige auch mal richtige Stärke, auch wenn es schwerfällt. Als Belohnung wird Dir der Erfolg winken. Langsam wird Dir klar, was Du wirklich willst und was auf keinen Fall.

Du bohrst gnadenlos in all dem herum, was die anderen gerne verschweigen. Ein wenig mehr Taktgefühl wäre hier angebracht und sinnvoll. Du bist Dir bei Deinem Schatz nicht ganz sicher, was den Reiz noch erhöht.