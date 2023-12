Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 17.12.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 17.12.2023. © unsplash/Anna Kolosyuk

Innere Harmonie bringt Ruhe und Stabilität in Dein Leben. Doch auch Veränderungen können ein Gleichgewicht bewirken. Das Universum bietet Dir die Lebenssituation an, in welcher Du Dich von der Vergangenheit befreien und eine neue Richtungsentscheidung treffen kannst. Wenn die Gefühle verrückt spielen, dann stützen Dich die Himmelskörper, Planetenbewegungen und Mondenergien.

Auf jedes Sternzeichen - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische - warten ganz persönliche Herausforderungen.

Manche Erfahrungen im Leben machen alle Menschen wie z. B. die eigene Geburt. Doch dann folgt jeder einem anderen Schicksal. Schnittpunkte gibt es nur noch in manchen Lebensbereichen wie Liebe, Beruf und Freizeit. Entscheide selbst, wer in welcher Beziehung zu Dir stehen darf und vor wem Du Dein Herz schützen möchtest.