Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.11.2025

Horoskop heute, Sonntag 2.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Glaubst Du an Mondenergien, an die geheimnisvollen Kräfte der Himmelskörper? Dann lass Dir vom Tageshoroskop heute den Weg in die Zukunft weisen.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 2.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 2.11.2025. © 123RF/croisy Das sind die zwölf Sternzeichen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Sie weisen laut der Astrologie typische Verhaltensmuster auf, die ihr tägliches Leben bestimmen. Darüber hinaus ist aber nicht nur das Wesen der einzelnen Tierkreiszeichen entscheidend, sondern auch die tagesaktuellen Einflüsse - dazu gehört der Stand der Planeten und Sterne am Himmelzelt. Denn je nachdem, in welchem Zeichen sie stehen, können Astrologen bestimmte Stimmungen, Chancen (zum Beispiel Liebeschancen) und Hindernisse im Leben (zum Beispiel im Berufsleben) voraussagen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.10.2025 Nutze das Sternenorakel, um Dein Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Mithilfe der Horoskope kannst Du einen Blick auf Dein Schicksal werfen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Gehe auf eine Person zu, man wartet nur darauf. Du wirst weiterhin für all Deine Vorhaben über ausreichend Energie verfügen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Gönne Dir nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen. Du bist jetzt vielleicht überrascht, wie schnell sich alle finanziellen Sorgen in Luft aufgelöst haben. Gönne Dir eine Verschnaufpause.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Bleibe gelassen, die große Ausdauer für Dein Ziel kommt noch. Langsam wird Dir klar, was Du wirklich willst und was auf keinen Fall.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du leidest unter Stresserscheinungen. Das kommt davon, weil Du Dir zu viele Verpflichtungen aufhalst. Denke daran, es geht auch ohne Dich. Lasse die Arbeit liegen und gebe Deinem Urlaubsfeeling nach.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wenn Du jetzt Deine Ideen umsetzt, könnte das zum Volltreffer werden. Nimm nicht alles hin, was man Dir zumutet. Zeige, dass Deine Gutmütigkeit Grenzen hat. Man wird Dich deshalb nicht weniger lieben.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

In Deinem Familien- und Freundeskreis kann es zu Missverständnissen kommen. Nur wer intelligent ist, törnt Dich erotisch an. Nutze die knisternde Liebes-Energie.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du hast eine starke erotische Ausstrahlung, dadurch wirst Du ständig belagert. Du bist viel zu sehr der Meinung, dass es ohne Dich nicht geht. Doch Du täuschst Dich!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Der bequeme Weg ist nicht immer unbedingt der leichtere. Deine Antennen melden generell unruhige Zeiten, bewahre einen kühlen Kopf.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wenn Du weiterhin ohne Rücksicht auf Deine Gesundheit lebst, kann das böse Folgen haben, lasse Dich von einem Fachmann beraten. Jetzt wird es spannend, denn endlich bringt Dich mal jemand auf andere Gedanken. Das kommt Dir gerade recht und lenkt Dich wunderbar ab.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Es ist eine optimale Zeit für neue Kontakte. Deine Flirtfavoriten stehen bereits in den Startlöchern. Eine Ideale Zeit für Liebeserklärungen, Heirat nicht ausgeschlossen. Menschlich enttäuscht verspürst Du unangenehme Nachwirkungen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Genieße die Liebe, indem Du Deinen Schatz so nimmst, wie er ist. Du profitierst derzeit von einem Energieschub.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März