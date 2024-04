Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.4.2024

In dem kostenlosen Tageshoroskop für Sonntag, den 28. April, erfährst Du, welche Chancen und Möglichkeiten sich Dir in den verschiedensten Lebensbereichen bieten können. Die Sternzeichen Waage, Stier, Wassermann, Skorpion, Löwe, Widder, Jungfrau, Schütze, Zwillinge, Steinbock, Fische und Krebs erwartet eine individuelle Botschaft der Sternenkundler.

Das gilt in Liebesangelegenheiten ebenso wie im Beruf oder der Gesundheit. Essenziell ist, aus der Vergangenheit zu lernen, nicht jedoch darin zu leben. Denn wichtiger als das, was war, ist das, was heute passiert.

Es fällt Dir leicht, andere Menschen mit Deinen Gedanken und Erkenntnissen in den Bann zu ziehen und zu überzeugen. Blocke ab und lasse Dinge nicht immer zu sehr an Dich herankommen.

Es mangelt in Deiner Partnerschaft am nötigen Feingefühl füreinander. Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, die Energie lässt nach.

Wichtige Angelegenheiten können sich kompliziert gestalten und sich zu Deinem Nachteil entwickeln. Dränge also nicht auf Entscheidungen. Es mag kommen was will, Du bewahrst Dir Deine gute Laune und Deinen Optimismus. Das versteht so manches Familienmitglied nicht. Müssen sie auch nicht.