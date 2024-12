Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.12.2024

Glück und Liebe sollen Deine Zukunft bestimmen? Dann mach Dich auf den Weg, Dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das Horoskop für heute, dem 29. Dezember, begleitet Dich spirituell.

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 29.12.2024. © 123RF/olaola

Wer in die Ferne schweift, sucht vielleicht Antworten am Himmelszelt. Wenn Du auch zu denen gehörst, die Rat suchen, befrage doch einfach die Sterne und Planeten. Was sie zu sagen haben, können kundige Astrologen deuten und Dir hier im Tageshoroskop für alle Sternzeichen mitteilen:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische.

Lebensbereiche wie Dein Liebesleben, Deine Flirtchancen, aber auch Deine berufliche Situation werden von der Astrologie beleuchtet.

Nutze die Energien der Monde und Sterne! Alle Tierkreiszeichen finden im persönlichen und kostenlosen Tageshoroskop für Sonntag, den 29. Dezember, kosmischen Beistand.