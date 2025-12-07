Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 7.12.2025

Horoskop heute, Sonntag, 7.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Lasse Dich inspirieren vom kostenlosen Tageshoroskop für den heutigen Sonntag. Welche kosmischen Wege Dein Schicksal einschlägt, wissen nur die Sterne.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 7.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 7.12.2025. © 123rf.com/natcha29 Die Position der Sterne kann das Leben der Menschen auf der Erde sehr stark beeinflussen. Erfahre im gratis Horoskop, ob die Sternenkonstellationen zu großer Inspiration führen oder es einige Hürden aus dem Weg zu räumen gilt. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische: Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.12.2025 Jedes Tierkreiszeichen formt einen ganz eigenen Charakter. Die kosmischen Tipps der Sternenkundler helfen dabei, das Beste aus Deiner Lebenssituation herauszubekommen. Wer lernt, sich selbst zu lieben, kann auch seinen Mitmenschen mit mehr Respekt und Geduld begegnen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Singles stellen an ihr Gegenüber recht hohe Ansprüche. Das sollte man überdenken. Du landest beruflich einen Volltreffer, bist kreativ, flexibel und intelligent.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du glaubst, den Partner oder die Partnerin zu kennen? Du täuschst Dich! Eine Herzensangelegenheit braucht noch Zeit, um sich zu entwickeln. Bleibe cool!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Ziehe Dir etwas Schönes an und verbringe den Abend in geselliger Umgebung. Wage es jetzt mal, Deinen guten Geschmack zu zeigen. Selbstverwirklichung ist jetzt Dein oberstes Ziel im Beruf.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Zögere nicht lange, wenn sich eine neue Liebeschance ergibt. Greife jetzt zu und warte nicht immer auf das, was sich in Deinen Träumen zeigt. Gewöhne es Dir an, Dich immer an Vereinbarungen zu halten.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Es gibt immer Zeitgenossen, die alles besser wissen und anderen nichts gönnen. Bei wichtigen Entscheidungen möglichst langfristige Verträge aushandeln. Finanziell bist Du zwar im Aufwind, solltest aber kein Geld verleihen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Diplomatie ist Trumpf. Damit stichst Du alle unliebsamen Zeitgenossen aus und kannst am Arbeitsplatz und auch privat am besten überzeugen. Äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben lassen sich lösen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du bist an der Spitze, jetzt kannst Du Dir mal einiges herausnehmen. Am Arbeitsplatz herrschen Missverständnisse. Lege Deinen Standpunkt klar dar und lasse Dich nicht von Deiner Meinung abbringen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dein Kontostand schaut nicht gut aus. Trete auf die Ausgabenbremse. Du hast eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit nachzugeben.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Erregendes Liebesgeflüster am Telefon macht Dich verführbar. Deine Finanzen können unverhofft eine starke Aufbesserung erhalten.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wer zu spät kommt, den bestraft die Zeit, also bleibe wachsam. Du bekommst Unterstützung bei Deiner Arbeit, das bringt Dich voran.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Auf lange Debatten hast Du keine Lust. Zieh Dein Programm konsequent durch. Geh auf Deinen Schatz ein, Du findest einen Weg, ihn glücklich zu machen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März