Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 18.7.2025

Erfahre jetzt, in welchem Lebensbereich es aktuell zur Sache geht und wo Entspannung auf dem Plan steht.

Wer sich selbst von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand stellt, kann sich auch weiterentwickeln. Gehen Herz und Verstand Hand in Hand, ist auch die Harmonie im Leben nicht mehr weit.

Wenn Du hochgestellte Ziele erreichen willst, solltest Du nicht so stark auf Dein Sicherheitsbedürfnis setzen, sondern ruhig einmal mehr riskieren. Es erwartet Dich eine Zeit starker geistiger Aktivität, verbunden mit Streitgesprächen.

Du bist meist bescheiden und zufrieden mit dem, was Du hast. Setze Vertrauen in eine Freundschaft und gehe aus Dir heraus.

In Bereichen, in denen Du mit Schwierigkeiten rechnen musst, findest Du Verständnis und Toleranz. Positive Ereignisse stehen bevor. Freunde stehen nicht nur auf Abruf bereit, Freundschaft solltest Du pflegen.

Eine schwere Liebesenttäuschung belastet Dich noch immer. Versuche, loszulassen! Es mag kommen, was will, Du bewahrst Dir Deine gute Laune und Deinen Optimismus. Das versteht so manches Familienmitglied nicht. Müssen sie auch nicht.