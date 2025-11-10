Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 11.11.2025

Horoskop morgen, Dienstag 11.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du möchtest Dich frei wie ein Vogel fühlen? Nutze die wegweisenden Worte aus dem Tageshoroskop von morgen, dem 11. November, und stecke Dir neue Ziele für die Zukunft.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 11.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 11.11.2025. © 123RF/Denys Bilytskyi Manchmal hat man das Gefühl, man möchte aus seinem Leben ausbrechen, heraus aus dem Alltag, der das Herz und die Seele einengt - einfach allen Problemen davonfliegen, die Vergangenheit hinter sich lassen und sich den geheimnisvollen Himmelskörpern näher fühlen.

Diese Gefühlslage kennt sicher jedes Sternzeichen in jedem Aszendenten:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische.

Finde heraus, was die Astrologie Dir jetzt über Dein Schicksal verrät, und nutze die Mondenergien für Deine Lebenspläne.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du wirst jetzt von allen Seiten gefordert – und das ist gut so. Erwarten in Sachen Liebe solltest Du nicht zu viel, die Zeit ist noch nicht reif dafür.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Man lässt Dich ein paar gute Tricks abgucken, halte die Augen offen. Hol noch einmal so richtig Schwung, und dann hast Du es geschafft.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du solltest Deine Stärken lieber in den Dienst einer besseren Welt stellen! Wenn Du zu übertriebenem Optimismus und Überschwänglichkeit neigst, denke daran, dass Deine Freunde Dich schon lange durchschaut haben.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Wenn Du Freundschaften nicht pflegst, darfst Du Dich nicht über Einsamkeit beklagen. Du bist sehr unternehmungsfreudig. Es macht Spaß, Dir und der Welt zu zeigen, was an Fähigkeiten und Potenzial in Dir steckt.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du verspürst den Wunsch, ein Eifersuchtsdrama vom Zaun zu brechen. Schieße dabei auf keinen Fall über das Ziel hinaus – das könnte böse enden. Kompromisse sind für Dich nicht drin, es gilt das Motto "Entweder – oder"!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Inspiriert von ganz neuen Plänen entwickelst Du endlich den Mut, das zu tun, was Dir schon immer vorschwebt. Lass Dich nicht davon abbringen. Begegnungen mit anderen, auch fremden Menschen, gewinnen einen vertraulichen und innigen Charakter. Sei nicht leichtgläubig!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Pessimismus bringt Dich in Deiner Lage nicht weiter. Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt. Neue Kontakte lassen sich gut und leicht knüpfen – persönlich, über Telefon oder Brief.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Sei fröhlich, erfreue Dich und Deine Mitmenschen und tanke auf. Diese Art wirkt mitreißend auf Dein ganzes Umfeld. Du spürst das Blut deutlich pulsieren. Falls Du Single bist, fliegst Du im Moment gern von Blume zu Blume, insbesondere im erotischen Bereich.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Such Dir jetzt gemeinsam mit Deinem Schatz eine Freizeitbeschäftigung, die Ihr nach Belieben und ohne große Vorbereitung ausüben könnt. Weil Du eine höhere Ordnung verinnerlicht hast, tust Du im Leben stets das Richtige – und immer zur rechten Zeit. Besser kann es nicht sein.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt, und so mancher fühlt sich wie neu geboren. Bei heißen Flirts laufen alle Singles zur Höchstform.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Auch wenn Du am Morgen noch nicht weißt, wie Du alles schaffen sollst – mit Ausdauer kommst Du ein ganzes Stück nach vorne. Der Start in den Liebesfrühling kann sich wirklich sehen lassen. Eine romantische Zeit erwartet Dich, und Harmonie wird nun großgeschrieben.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März