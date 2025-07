Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 15.7.2025

Horoskop morgen, Dienstag 15.7.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was die Zukunft in der Liebe, im Beruf und in Sachen Gesundheit bringt, wird die Zeit zeigen. Jetzt kannst Du mithilfe des Tageshoroskops am 15. Juli erfahren, wie die Zeichen laut Horoskop von morgen für Dein Sternzeichen stehen.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 15.7.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 15.7.2025. © 123RF/colindamckie Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische - jedes Sternzeichen hat seine eigene Lebensgeschichte gespickt mit magischen Momenten ebenso wie mit tragischen. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Vergangenes, das im Herzen schmerzt und Dich zurückhält, Dich weiterzuentwickeln, solltest Du gehen lassen. Umarme die Gegenwart und blicke mutig in die Zukunft - womöglich hält sie für Dein Tierkreiszeichen eine Wundertüte an Möglichkeiten und Chancen bereit. Wie sich die Sterne und Planeten wie Merkur, Venus und andere heute auf Dein Wohlbefinden und Deine Liebeschancen auswirken, verrät Dir das Tageshoroskop vom Dienstag.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du bist enorm aktiv und vital. Gönn Dir trotzdem unbedingt auch mal eine Verschnaufpause, ehe Du wieder so richtig voll durchstartest. Jemand baggert ohne Ende - Du wirst den Verlockungen nicht widerstehen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Mit viel Feingefühl kannst Du eine verfahrene Situation retten. Bleib also auf dem Teppich und check alles gut ab. Dein Partner ist sehr traurig - frage nach dem Warum und tröste ihn.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du überzeugst in einem Vorstellungsgespräch vortrefflich. In der Partnerschaft geht es darum, wer das Sagen hat und wer sich durchsetzt. Am Ende gibt es, wenn Du nicht aufpasst, nur Verlierer.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Leg ein paar Ruhepausen ein und relaxe, anstatt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche gut sein. Setze die richtigen Personen für Deine Pläne ein - dann kann nichts passieren.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Pass auf - Du könntest Dir vor lauter Übermut und Leichtsinn selbst ein Bein stellen. Halte die Konzentration hoch. Wissen und Fähigkeiten kannst Du mit gutem Erfolg einsetzen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Ein kluger Rat bewahrt für Dich finanzielle Einbußen. Entspanne, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Bisher ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und auch Perfektion ist nicht immer unbedingt notwendig. Auf das Gespür kommt es an. Dein Partner ist in absolut guter Gesprächslaune - sag jetzt, was Dich ärgert.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Jetzt ist die Zeit der Inspiration, höre auf Deine innere Stimme. Die Glücksfee ist Dir wohlgesinnt, riskiere ein Gewinnspiel.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Eine unschöne Wahrheit kann Dich jetzt tief verletzen. Mache eine Freund-Feind-Analyse.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Neue Türen und Tore öffnen sich, wenn die Würfel gefallen sind. Darum überlege immer ganz genau, was Du wirklich willst! Ein Kurztrip kann teurer werden als erwartet.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du wirkst total sexy, ziehst aber nur jemanden an, der Probleme macht. Sei selbstbewusst und bleibe mit Liebe bei der Sache. Setze Deine inneren Gedanken bedenkenlos in die Praxis um.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März