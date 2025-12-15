Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.12.2025

Horoskop morgen, Dienstag 16.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagen die Sterne über mein Glück in der Liebe, der Gesundheit und im Beruf? Das kostenlose Tageshoroskop von morgen weiß, was die Sternenkundler an kosmischen Botschaften für den 16. Dezember bereithalten.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 16.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 16.12.2025. © 123RF/forplayday Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder, Fische, Steinbock, Wassermann, Schütze, Skorpion:

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du hast jetzt die besten Aussichten, eine neue Liebe zu finden. Eine geplante Reise wird eine Fahrt ins Glück!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Ein wertvoller Tipp bringt Dich weiter. Du solltest das zu schätzen wissen. Vorsicht bei Finanzen, damit Du nicht blindlings in eine Falle tappst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Dein Schatz lässt sich nur zu gerne in Deine Unternehmungen einbinden. Ein Freund wartet auf einen Anruf.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Nur wenn Du geduldig am Ball bleibst, kannst Du Dich auch durchsetzen. Achte bei der Wahl Deines Herzblatts nicht nur auf ein angenehmes Äußeres oder einen witzigen Geist. Der Charakter ist wichtiger.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Ein Freund braucht Deinen Rat. Bleib mitfühlend, ergreife aber keine direkte Partei! Du weißt nicht alles! Herzblatt-Probleme kannst Du direkt lösen. Du argumentierst gut und erreichst viel durch rasche und klare Entschlüsse.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Warte mit Deiner Entscheidung nicht zu lange, sonst ärgerst Du Dich. Du weißt genau, was Du an Deinem Partner hast, alles verläuft harmonisch.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Eine herrliche Zeit verabschiedet sich, trotzdem vertiefst Du Deine Gefühle. In der nächsten Zeit gibt es störende Einflüsse von außen. Lass Dich dadurch nicht aus der Reserve locken. Du sitzt am längeren Hebel.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Höre nur auf den, der Deine Idee unterstützt. Dein Lieblingsmensch zieht nicht mit? Bleibe cool, getrennte Unternehmungen wirken Wunder.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du solltest auf Partys nicht zu viel trinken. Geh lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, endlich mehr zur Ruhe zu kommen. Verzichte auf Alkohol und Zigaretten, das wirkt Wunder.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine Disziplin ist bemerkenswert. Du ackerst rund um die Uhr. Das wird von anderen bewundert. Allerdings sinkt die Powerkurve bald. Deine Liebe zu schönen Dingen verleitet Dich schnell dazu, mehr davon anzuschaffen, als nötig ist. Kannst Du Dir das bei Deinen Finanzen auch leisten?

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du hast wieder einmal alles super arrangiert! Neue Türen und Tore öffnen sich, wenn die Würfel gefallen sind. Darum überlege immer ganz genau, was Du wirklich willst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März